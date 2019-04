MALL-urile anului 2019! Noutăți în trei mari orașe ale României Anul 2019 va aduce Romaniei 140.000 de metri patrați de spații comerciale moderne, cu aproape 40% mai mult decat livrarile noi din 2018, conform rapoartelor Bucharest Retail Market și Romania Retail Regional Cities, lansate de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Noutațile vor fi concentrate in trei mari orașe – Sibiul, Timișoara și Bucureștiul. La Sibiu vor fi livrate mall-ul Festival Centrum și extinderea proiectului Shopping City Sibiu. La Timișoara va fi extins proiectul Iulius Mall, in timp ce in București sunt așteptate extinderile proiectelor Colosseum și Veranda.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- Crescatorii de ovine vor avea conturile pline in saptamanile urmatoare. Din valorificarea mieilor sacrificati de Paste, dar mai ales din exportul acestora. Cresterea si exploatarea ovinelor este o preocupare deosebita a maramuresenilor pentru pastrarea si marirea efectivelor de ovine, precum si a cresterii…

- Fauna urbana a iesit cu bine dintr-un nou sezon rece, urmare a unui proiect al Societatii Ornitologice Romane (SOR) - proiectul Romania Prinde Aripi. Beneficiarii proiectului sunt peste 20 de specii de pasari si mamifere din parcurile mari ale Romaniei, de la pitigoi albastri la rate mari si veverite.…

- Procentul romanilor care comanda online mancare este in continua creștere. Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, numarul comenzilor a crescut, in 2018, cu 130% fața de anul precedent. Cea mai aglomerata perioada a anului trecut s-a inregistrat in trimestrul al patrulea,…

- CFR Calatori a demarat, de la inceputul acestui an, vanzarea online pentru bilete de calatorie internationala, achizitionarea acestora putand fi facuta de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, prin aplicatia Cumpara bilete de tren online/ Trafic international, sau direct. Conform unui comunicat remis,…

- CFR Calatori informeaza ca, de la începutul acestui an, a deschis vânzarea online pentru bilete de calatorie internaționala. Pentru efectuarea calatoriei cu biletele internaționale cumparate online, calatorul trebuie sa intre în posesia acestor documente de transport fie prin ridicarea…

- Au inceput inscrierile la școlile militare. 636 de locuri sunt disponibile in Pitești. Cei care doresc o cariera militara pot opta pentru admiterea in invațamantul universitar, postliceal sau liceal militar. In total, sunt disponibile 2570 de locuri, iar dosarele pot fi depuse pana la 1 martie 2019.…

- Inclusiv liceeni de clasa a X-a pot invața sa zboare de la cei mai buni piloți. Oferta este valabila pentru orașele unde activeaza Aeroclubul Romaniei: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași, Oradea, Targu-Mureș, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.…