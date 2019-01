Mall-ul Coresi evacuat de urgență. De la ce a pornit alarma de incendiu Mall-ul Coresi a fost evacuat de urgența, miercuri dupa-amiaza, dupa ce alarmele de incendiu au inceput sa sune. Alarma de incendiu a cladirii a pornit in jurul orei 14.00 cand mall-ul era plin, astfel ca toata lumea a fost rugata sa paraseasca de urgența centrul comercial. Din motive de siguranța, energia electrica a fost oprita in tot complexul comercial, doar zonele de acces și de trecere ramanand iluminate. Pompierii angajați in cadrul firmei de securitate au trecut la verificarea tuturor spațiilor, dar din fericire, alarma s-a dovedit a fi falsa, informeaza mytex.ro. Inițial s-a spus ca a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

