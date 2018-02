Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați pe 25 decembrie 1989 la Targoviște. Acum, pe locul execuției, va fi ridicat un mall, a anunțat primarul localitații Targoviște, Cristian Stan, potrivit romaniatv.net. „Constructia va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 70.000 mp, urmand sa asigure…

- Brazilianul Craiovei, Gustavo Di Mauro (26 de ani), spune ca nu-si propune sa castige titlul de golgheter al Ligii 1, dar este mandru ca a fost plasat intr-o ierarhie a golgheterilor "cariocas" in campionatele din Europa. Atacantul venit in vara lui 2016 la CS U de la Messina are in acest sezon…

- Caroline Wozniacki, cea mai buna tenismena a lumii, si-a atras furia romanilor dupa ce a facut scandal joi seara, in meciul de la Doha cu Monica Niculescu (7-5, 6-1). Wozniacki a acuzat-o de lipsa de fair-play pe Niculescu, atat in timpul partidei, cat si la final, iar incidentul a starnit reactii…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Targoviște, orașul unde cuplul Ceaușescu și-a gasit sfarșitul in decembrie 1989 le ofera locuitorilor un prilej uriaș de bucurie. Se construiește un mall impresionant chiar pe locul unde au fost impușcați cei doi soți, pe terenul fostei unitați militare.

- Primarul Targovistei, Cristian Stan, a dezvaluit macheta viitorului mall care va fi construit pe terenul fostei unitati militare unde a fost impuscat cuplul Ceausescu in decembrie '89. Constructia, va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 70.000 de metri patrati.

- Ritmul de dezvoltare a Buzaului imprimat de echipa Ciolacu-Neagu-Toma nu va scadea in 2018. Ba mai mult, liderul PSD Buzau anunța ca proiectele semnate și implementate incepand de anul acesta vor schimba complet fața orașului și a județului pana in 2020. In cadrul unei postari pe pagina de Facebook,…

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Viitorul primarului Mihai Chirica in PSD Iasi va fi transat la finalul acestei saptamani, dupa ce membrii Comisiei de Etica din cadrul filialei au propus excluderea edilului din partid pentru atacurile repetate la adresa conducerii PSD.

- Cristi Barbut (22 de ani) a inscris un gol, dar a si ratat o ocazie imensa in meciul Dinamo - CS U Craiova 2-2, iar impresarul sau, Cristea Opria, a vorbit despre evolutia fotbalistului pe care-l are sub contract. Agentul a spus ca era sigur ca Barbut va inscrie contra lui Dinamo si a povestit ce…

- „Ziarul de Iasi" a gasit locul in care cozile de pe timpul lui Ceausescu inca rezista la fel de bine. La mijlocul saptamanii trecute, reporterii cotidianului nostru, sesizati de numerosi ieseni nemultumiti, au facut o vizita la Oficiul Postal Vamal nr. 13 de la Fundatie, unde au gasit peste 30 de persoane…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- Clubul Athletic Bilbao a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca a platit clauza de reziliere de 32 de milioane de euro a fundasului spaniol Inigo Martinez de la Real Sociedad. Inigo Martinez va semna un contract valabil pana la 30 iunie 2023 cu Athletic Bilbao, care i-a stabilit o clauza…

- Ana Bogdan, numarul 89 mondial, va juca in optimile de finala ale turneului de la Taipei impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, locul 121 WTA, care a beneficiat de abandonul jucatoarei chineze Lin Zhu, locul 116 WTA, in setul decisiv al partidei din runda inaugurala. Lin Zhu a abandonat,…

- Veste buna pentru unul dintre cei mai apreciati fotbalisti ai Stelei din acest sezon. Fundasul central Stefan Paduret, cel mai scump transfer pe care echipa lui Marius Lacatus l-a facut in aceasta vara la formarea lotului cu care a inceput Liga a IV-a, a primit vestea ca este convocat la lotul echipei…

- Mesajul Monicai Tatoiu dupa ce s-a facut publica lista noilor miniștrii, aleși de Premierul Viorica Dancila. Afacerista, care recent a cazut pe partie și și-a fracturat șoldul , a avut o reacție neașteptata pe contul de socializare. „Care este miza acestei strategii de cadre? DIVIDE ET IMPERA. Au…

- Scandalul iscat de doborarea de arbori in Parcul Balcescu ia amploare atat prin numarul de institutii implicate, cat si prin ramificarea dezbaterii pe teme adiacente. Cu primele declaratii despre defrisarea din parc, viceprimarul Florin Birta afirma ca ordinul de taiere a arborilor…

- Noul magazin Kauflad din Satu Mare, construit pe locul fostei fabrici de scaune iși va deschide porțile pentru cumparatori saptamana viitoare miercuri, 24 ianuarie. Anunțul a fost facut de catre conducerea companiei. Va reamintim ca in prima etapa s-a construit un corp de cladire cu 176 de locuri de…

- Zeci de persoane din Galați au petrecut ore intregi la coada pentru a fi primele care iși platesc taxele și impozitele locale. Primii oamenii au venit in fața Direcției de Taxe și Impozite Locale la ora 5.00, spunand ca vor sa scape rapid de obligațiile catre buget. Anunțul conform caruia ghișeele Direcției…

- In martie 1989, cand regimul Ceausescu a anuntat finalizarea platii intregii datorii externe a tarii, romanii au trait o mare speranta: cu totii visam la o relaxare vizibila a restrictiilor, acum daca disparuse sursa acelor restrangeri ingrozitoare. Toate asteptarile noastre au fost inselate si s-au…

- Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, a fost prima persoana care a intrat in casa celor doi, dupa tragedie.

- Potrivit Mediafax, aceste imagini aparțin Fototecii Online a Comunismului Romanesc. Ion Iliescu, pe atunci apropiat al cuplului dictatorial, a participat la mai multe activitati distractive in timpul unei vacante in Moldova, in 1976. In cartea autobiografica pe care a lansat-o in 2014, Iliescu spunea…

- „Oamenii care cer așa ceva nu au trait in comunism sau nu au trait suficient. E bine sa iasa oamenii in strada, e bine sa ai voci care spun altceva. E foarte bine, pentru asta au murit oameni", a declarat jurnalista. M-a șocat „Ce m-a șocat este ca s-a cerut sa dispara niște televiziuni.…

- Istoricul Marius Oprea, unul dintre cei mai prolifici și aplicați cercetatori ai comunismului romanesc, intelectual public de forța, cu verb și atitudine curajoasa, va face o analiza a ultimului raport al Parchetului General, cu privire la evenimentele din Decembrie 1989 . Concluziile preliminare ale…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, va construi un spital de pediatrie in capitala statului Chile, a anuntat societatea care gestioneaza interesele jucatorului, conform agentiei EFE. Potrivit unui comunicat dat de Brafman & Associates Law Firm din New York, clinica ar urma…

- Catalina Ponor si-a luat o binemeritata vacanta, tocmai in Thailanda, dupa ce anul acesta si-a anuntat retragerea din activitatea de gimnasta, la varsta de 30 de ani. Fosta sportiva a postat mai multe poze din vacanta sa in Thailanda, in care se arata incantata si pare ca nu duce dorul salii…

- A murit medicul Viorel Petcu, un cunoscut și reputat radiolog, fost manager al Spitalului de Urgența din Barlad și membru PSD. Medicul radiolog Viorel Petcu a incetat din viața la varsta de 69 de ani, potrivit vremeanoua.ro , Viorel Petcu a murit rapus de o boala incurabila. Viorel Petcu se afla internat…

- ProSport LIVE, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 10:00, primul talk-show pe teme sportive din online-ul romanesc. Asteptam comentariile si sugestiile voastre pe live@prosport.ro. ProSport LIVE este un format unic in peisajul media autohton, iar cititorii ProSport vor putea…

- Intr-un raport fulminant, Parchetul General lasa sa se ințeleaga ca evenimentele din Decembrie 1989 au fost o diversiune de proporții. Planificate, organizate și finanțate din timp, cu concursul forțelor armate și, posibil, ale unor agenții de aici și de aiurea, planurile puse la cale minuțios urmeaza…

- Mijlocasul Jason Puncheon, capitan al echipei Crystal Palace, a fost retinut, in noaptea de sambata spre duminica, pentru ca s-a aflat in posesia unei arme intr-un club de noapte, informeaza Daily Mail. Fotbalistul englez, surprins de politie in timp ce avea la el o "arma ofensiva", dupa…

- Foarte bun prieten cu Messi, cu care a impartit vestiarul la FC Barcelona, Neymar l-a nominalizat pe un alt brazilian, Ronaldinho, in momentul in care a vorbit despre cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Plecat de la Barcelona pentru a iesi din conul de umbra al lui Messi,…

- Parchetul General a prezentat, luni, probele noi descoperite in Dosarul Revoluției din 1989. Procurorii au clarificat succesiunea evenimentelor petrecute la UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu incepand cu dupa-amiaza zilei de 22 decembrie 1989.

- Procurorii militari de la Parchetul instanței supreme anunța noi evoluții in dosarul in care sunt cercetate faptele de de la revoluția din decembrie 1989. Potrivit procurorilor „a fost clarificata succesiunea evenimentelor petrecute la UM 01417 Targoviște, locația unde s-a aflat cuplul Ceaușescu incepand…

- Procurorul militar Marian Lazar a prezentat noi detalii despre Dosarul ”Revoluției”, precizand printre altele ca au fost distruse probe importante dupa 1989. Printre altele, procurorii au stabilit ca au existat trei tentative de asasinare a soților Ceaușescu. ”Totodata, a fost clarificata succesiunea…

- La 28 de ani de la Revolutia din 1989, Timisoara, orasul din care a pornit lupta pentru eliberarea de sub regimul comunist nu are inca un muzeu al Revolutiei. Memoria celor care s-au jertfit pentru libertate este cinstita la Memorialul Revolutiei, amplasat pe strada Oituz, acolo unde principalele momente…

- "Principalele domenii avute in vedere la constituirea bugetului de stat sunt Sanatatea, Cercetarea si majorarea investitiilor publice, ca obiective principale. Proiectul de buget pentru anul viitor este construit, asa cum mentionati, pe o crestere economica de 5,5 -, un curs mediu de 4,55 de lei pe…

- Deputatul liberal Pavel Popescu ii solicita primarului Capitalei sa renunțe la intenția de a interzice sistemele alternative la serviciile de transport de tip taxi."Ii solicit primarului Gabriela Firea sa renunțe la intenția anunțata de a interzice sistemele alternative la serviciile de transport…

- „Aplicatiile precum Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de…

- Marcel Toader sustine ca Gabriela Cristea circula cu o masina care este trecuta pe firma lui. Afaceristul a fost provocat de o reactie a Oanei Roman, care a sustinut ca fostul sot i-a cheltuit banii prezentatoarei TV. Maria Constantin, decizie de ULTIMA ORA in scandalul divortului de Marcel…

- Foxconn, compania responsabila cu asamblarea smartphone-urilor Apple, a folosit studenti in mod ilegal pentru a produce iPhone X, scrie digi24.ro.Mai multi studenti chinezi au acuzat Foxconn ca i-a fortat sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X.

- Autoritatile din Dambovita au semnat, vineri, 17 noiembrie, contractul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului destinat construirii viitorului mall din Targoviste, care va fi amplasat pe terenul fostei unitati militare unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Anchetatorii sustin ca Babis a fost implicat in fraudarea a doua milioane de euro din subventiile primite de la Uniunea Europeana destinate unor proiecte agricole. Babis a negat ca ar fi comis fapte ilegale si a adaugat ca aceste acuzatii sunt motivate politic. In luna septembrie,…

- Pentru ca tocmai s-a finalizat modernizarea drumului cu macadam penetrant de 7,3 km lungime care deservește zona, fermierii din Stolnici vor avea acces mai ușor catre exploatațiile agricole. Este vorba despre un program "Modernizare drum de acces catre exploatațiile agricole din Comuna Stolnici", realizat…

- La intalnirea de la Palatul Victoria participa si vicepremierul Marcel Ciolacu. Si miercurea trecuta, premierul a discutat cu medicii de familie, dupa ce cateva sute de cadre medicale au protestat in Piata Victoriei. ”Am avut impreuna cu dl vicepremier Marcel Ciolacu si dl. ministru…