Mali: 17 persoane au murit după explodarea unui cadavru capcană 17 civili au murit dupa ce un cadavru capcana a explodat în Mali, a anunțat un oficial și o sursa din cadrul forțelor de securitate, la câteva zile dupa un atac similar în Burkina Faso, relateaza AFP.

&"Marți, într-o comuna din Diankabou (centrul țarii), 17 civili au fost uciși de un dispozitiv exploziv ascuns în corpul unui barbat mort&", a spus un ales local pentru AFP.

Informația a fost confirmata de catre o sursa din cadrul forțelor de securitate, care a spus ca &"corpul a explodat omorând 17 persoane&".

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

