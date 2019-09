Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a produs miercuri, in orașul Tizert, in provincia Tarudant. Torentul brusc de apa a maturat locul unde a avut loc evenimentul sportiv. Majoritatea celor prezenți s-au refugiat in partea cea mai inalta de langa stadion, dar unii au urcat pe acoperisul unei cladiri mici. Datorita…

- Atentatul sinucigas al unui kamikaze din gruparea jihadista Statul Islamic (SI) la o nunta, sambata, s-a soldat cu 80 de morti, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de catre Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Doua persoane au fost ucise si cel putin zece ranite, inclusiv doi sportivi americani participanti la Campionatul Mondial de Natatie, in prabusirea mezaninului intr-un bar de noapte din Gwangju in Coreea de Sud, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat sambata politia

- Cladirea cu patru etaje din cartierul aglomerat al orasului Dongri, care a fost inundat in timpul recentelor ploi musonice, s-a prabusit marti. "Treisprezece trupuri au fost recuperate pana acum din moloz si 10 persoane au fost salvate", a declarat seful politiei din zona, Sandeep Bagdikar,…

- Turcia spune ca masurile punitive ale Uniunii Europene impotriva sa "nu vor afecta in niciun fel" activitatile de foraj ale Ankarei in estul Mediteranei, in largul Ciprului, relateaza DPA. Ministerul de Externe turc a transmis marti ca actiunile blocului comunitar "arata cat de multe prejudecati are…

- Bilantul precedent indica 21 de morti. Un zid din apropierea unei mahalale s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 2:00 (20:30 GMT, luni), peste mai multe case saracacioase, provocand totodata zeci de raniti. In pofida ploii torentiale, echipele de salvare au depus eforturi pentru…

- Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents. Un incendiu a izbucnit la bordul unui submarin de cercetare, fiind stins de echipaj. Cel putin 14 membri ai echipajului au murit intoxicati cu fum, a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Sputnik…

- Trei salvatori din cadrul Societatii Nationale franceze de Salvare pe Mare (SNSM) au murit vineri, dupa ce vedeta la bordul careia se aflau s-a rasturnat, in largul Sables d'Olonnes, a anuntat vineri prefectura Vendee, unul dintre departamentele afectate de furtuna Miguel, relateaza AFP.