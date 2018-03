Stiri pe aceeasi tema

- Activarea mecanismului de protectie civila de catre ministrul Sorina Pintea in cazul lipsei de imunoglobulina este specifica unei situatii extreme, ca de razboi. Este o decizie buna a ministrului Sanatatii care protejeaza pacientii intr-o situatie limita. Dar este o masura exceptionala, care arata presiunea…

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa de la Sectorul 1, ca a fost incheiat studiul de prefezabilitate pentru Spitalul de Urgența „Sfantul

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Spor pentru orele petrecute in operatii! Este noul bonus financiar pe care ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, il pregateste pentru cadrele medicale. In functie de numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochir...

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Mai mult de jumatate dintre copiii din Romania nu se nasc pe cale naturala. Asta in conditiile in care Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca numarul nasterilor prin cezariana sa fie de cel mult 15% si doar ca necesitate medicala.

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi seara, ca a fost prelungita perioada de acordare a tratamentului in strainatate, pana la finalul anului 2020, pentru ranitii din Colectiv, precizand ca 23 de persoane au inca nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, l-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca propunerea de demitere a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA s-a facut la presiunea aliatilor sai politici, aceasta actiune facand parte dintr-un plan…

- Copiii cu varste cuprinse intre 7 si 13 ani se pot inscrie la Festivalul International de Folclor „Filofteia Lacatusu", editia a V-a. Competitia muzicala se va desfasura la mijlocul lunii martie la Horezu, judetul V&acir...

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care transporta, pe remorca unui auto-marfar, un motostivuitor cautat de autoritațile italiene. In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 9.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Conform Organizației Mondiale a Sanatații, Romania ocupa primul loc in privința persoanelor infectate cu pojar in intreaga Europa, cu 5.562 de cazuri in 2017. ”Daca facem referire la problemele din 2016, vom vedea o creștere alarmanta de 400 la suta”, se arata in comunicat. ”Recomandam vaccinul atat…

- La Timișoara va avea loc o cursa impotriva cancerului. La Timotion se alearga, printre alte proiecte care sunt sprijinite, și pentru copiii care lupta cu cancerul. Asociația Little People Romania intra și in acest an in cursa.

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a spus categoric parerea despre situația micuților bolnavi de cancer din Romania și despre cum parinții acestora iau drumul Italiei in speranța de a-i recupera. Magda Vasiliu a trecut printr-un calvar in toamna anului trecut, cand fiul ei, Vlad, a…

- 'Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele. Daca nu doreste sa fie informat, sa il oblig sa se informeze. Si daca nu doreste sa se informeze, sa plateasca o amenda, pentru ca statul roman investeste bani in tot ceea ce foloseste individul. (...) Asa cum statul ofera, si parintele poate…

- La doar o zi de cand ministrul Sanatatii spunea ca la momentul de fata in Romania nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, s-a anuntat ca boala a mai curmat o viata. Este vorba despre o femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, care a pierit in cursul zilei de vineri, […] Gripa a mai facut o…

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- "Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj fuge de autoritati si, pentru a scapa, distruge orice, arunca oameni nevinovati in fata masinilor... orice doar pentru a scapa? Pretul pe care il pune personajul respectiv pe viata celorlalti arata, cat se poate de clar, daca avem de-a face cu…

- Intr-o postare pe o rețea de socializare, o persoana, care a dorit sa-și pastreze anonimatul, a publicat poze de la Spitalui Clinic Municipal Nr.1 din capitala, Secția patologia nou-nascuților nr. 2. Pozele sint de-a dreptul revoltatoare, iar asta pentru ca in ele este surprinsa mizeria in care sint…

- Sotia lui Michael Buble, Luisana Lopilato, este insarcinata! Cuplul mai are doi copii, Elias (2 ani) si Noah (4 ani). Cuplul le-a spus apropiatilor ca sunt pregatiti pentru al treilea copil, in timp ce baietelul lor, Noah, se lupta in continuare cu cancerul. Luisana este insarcinata in doua luni si…

- Acoperirea frecventa a unghiilor cu gel poate duce la exfolierea totala a acestora. Nu este cel mai sumbru scenariu. In alte cazuri, unghiile devin foarte subțiri și sensibile sau poate aparea ciuperca.

- Guvernul a finalizat astazi sa numeasca in funcții secretarii de stat, proces care a durat citeva luni și s-a incheiat cu numirea fostului fotbalist Radu Rebeja in funcția de secretar de stat al Tineretului și Sportului. Astfel, astazi a fost numita in funcție secretarul de stat al Sanatații Publice…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Sanatatii, Sorina Pintea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 19 voturi "pentru", 5 - "impotriva" si 3 abtineri. In cadrul audierilor, Sorina Pintea a aratat…

- Liderii PSD au luat act de decizia lui Florian Bodog de a se retrage din cursa pentru funcția de ministru al Sanatații, iar in locul acestuia va fi numita Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia...

- Prevederea legislativa privind vaccinarea câinilor fara stapân doar dupa ce au fost identificati aduce atingere dreptului la ocrotirea sanatatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a României. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei…

- Opinia generala este ca de hemoroizi sufera mai ales persoanele care stau mult pe scaun, insa medicina avansata sustine ca si persoanele care stau mult timp in picioare sufera de hemoroizi.

- Prima femeie ministru din România a fost desemnata în 1946. Florica Bagdasar, medic specialist în neuropsihiatria infantila, devenea prima femeie ministru din Guvernul României. Printre primele reprezentari ale femeilor în Guvernul României…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat lista…

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații și vicepreședinte al PSD la nivel național, arata, referindu-se la tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ca „lucrurile ne scapa de sub control”. Totodata, Banicioiu iși avertizeaza colegii ca nu pot „schimba premieri și guverne la fiecare șase…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat vineri ca intentioneaza sa propuna o varianta de Bacalaureat special pentru copiii romanilor din strainatate. De asemenea, acesta a vorbit despre intentia de a pune la dispozitia comunitatilor mari de romani din strainatate manuale speciale in limba…

- Caz halucinant petrecut la Spitalul Orașenesc Baicoi. O femeie care venise sa-și interneze o ruda bolnava a fost umilita și jignita de medicul de garda. Florian Bodog, ministrul Sanatații, a dispus o ancheta. Acum, medicul a explicat de ce a rupt fișa pacientului.

- Persoanele care sufera de afectiuni cronice, boli cardiace sau diabet zaharat vor obtine mai greu eliberarea si reinnoirea permisului de conducere, incepand de la 1 ianuarie 2018. Un ordin al ministrului Sanatații, Florian Bodog, care vine in acord cu o directiva europeana din anul…

- Noul guvern de coaliție de la Viena intenționeaza sa taie alocațiile pentru copiii austrieci care traiesc în strainatate. Executivul austriac considera ca masura nu încalca regulile UE privind interzicerea discriminarii.

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de extrema-dreapta…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters. Executivul cancelarului austriac…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta la finalul anului 2017 ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu isi abandoneaza copiii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Sambata dupa-amiaza, la Bucuresti, au avut loc doua competitii de atletism. Este vorba de Cupa de Iarna, pentru juniori, si Cupa Proatletic, pentru copii. La ambele competitii, CSS Constantin Istrati a fost bine reprezentat, sportivii de la clubul coordonat de prof. Nicolae Pavel urcand de nu mai putin…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…