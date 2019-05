Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care are au plecat in minivacante de Paste si 1 Mai in Romania au cheltuit peste 12,5 milioane euro, numai pentru servicii de cazare si masa, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc."Cei aproximativ 109.000 de turisti romani care si-au petrecut minivacante de…

- In perioada 26 aprilie - 1 mai 2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au intervenit la peste 400 de evenimente, pentru a oferi ajutor celor aflați in nevoie sau pentru a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 40.000 din cele 101.000 de locuri in total in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile variind intre 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul statiunii…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau intensifica actiunile in zonele aglomerate, pentru prevenirea si combaterea furturilor si a infractiunilor cu violenta, precum si pentru inlaturarea starilor de pericol ce se pot crea pe fondul incalcarii normelor rutiere. Zilnic, vor actiona peste 200 de politisti…

- Romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Paste si de 1 Mai in Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii, insa nu au fost ocolite nici destinatiile de pe litoralul bulgaresc sau cele din Grecia, Turcia si Egipt. Tarifele pachetelor de vacanta,…

- Pentru a petrece in conditii de siguranta minivacanta ocazionata de sarbatoarea de Paste si implicit cea de 1 si 2 Mai, Jandarmeria Maramures recomanda turistilor, care se vor afla in zonele montane ale judetului, sa aiba in vedere cateva dintre recomandarile jandarmilor montani inainte de a pleca in…

- ■ meteorologii anunta valori termice in crestere de pina la 20 de grade, poate chiar mai mult ■ si noptile vor fi mai calde ■ sint ceva sanse de ploaie, dar mai ales dupa-amiaza ■Minivacanta de Paste pare ca va fi una placuta din punct de vedere termic deoarece meteorologii anunta temperaturi in crestere…

- Vacanța de primavara se apropie cu pași repezi și toata lumea a inceput deja sa iși faca planuri pentru aceasta perioada! Pentru cei care doresc o experiența cu adevarat inedita, city break-urile sunt varianta perfecta de distracție!