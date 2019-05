Stiri pe aceeasi tema

- Experții digitali nu sunt doar printre cele mai cautate talente din lume, dar sunt și printre cei mai mari doritori de a se reloca. In medie, 67% dintre ei ar lucra intr-o alta țara pentru a avansa profesional, fața de 55% dintre cei fara competențe in acest domeniu. Destinațiile de top pe care le-ar…

- Centrul de Contraterorism al ONU a lansat marți un nou program de urmarire a potențialilor teroriști straini prin intermediul unui software, potrivit UN News. Programul, descris de Centrul Contraterorism al ONU ca o "inițiativa pilot", este construit pentru a ajuta țarile sa își…

- Finlanda a fost declarata cea mai fericita țara din lume pentru al doilea an consecutiv, conducand topul in care au fost incluse 156 de națiuni. Raportul privind fericirea mondiala, lansat miercuri, a realizat topul celor mai fericite țari in 2019 analizand factori precum speranța de viața, sprijinul…

- Compania Boeing a anuntat, miercuri seara, suspendarea zborurilor avioanelor 737 Max în întreaga lume, dupa deciziile similare luate de Uniunea Europeana si Statelor Unite, anunța Mediafax."Boeing continua sa aiba încredere totala în modelul 737 Max. Cu toate acestea,…

- Izmir Uluslararasi Kukla Günleri (Izmir International Puppet Days) se defașoara în orașul Izmir din Turcia între 28 februarie și 17 martie și a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Iau parte la manifestare artiști din Argentina, Germania, Brazilia, Bulgaria, Estonia, Franța, Coreea de…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. „In urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max în spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. "În urma tragicului accident…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…