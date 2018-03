Stiri pe aceeasi tema

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai si-a vizitat sambata orasul natal din Valea Swat din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata in cap, in adolescenta, de un atacator taliban, au spus doi oficiali de securitate si un apropiat al familiei, potrivit Reuters.

- Papa Francisc a condamnat luni atacul intreprins vineri de un jihadist in sudul Frantei si a salutat eroismul politistului ucis dupa ce s-a predat atacatorului in schimbul unui ostatic, scrie agerpres.ro.

- Atacul cibernetic a antrenat inchiderea mai multor aplicatii, inclusiv cele utilizate de abonati pentru a-si achita facturile si a accede la informatii judiciare, a anuntat primarul Keisha Lance Bottoms intr-o conferinta de presa, joi seara (ora locala). "Este o situatie foarte grava", a comentat ea.…

- Neurotoxina folosita in atacul asupra fostului spion rus si a fiicei sale s-ar putea sa le compromita acestora capacitatea mentala si nu este clar daca acestia isi vor reveni, relateaza Reuters, care citeaza un judecator britanic.

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat o unitate militara aflata in estul orașului Gaza, conform martorilor oculari și oficialilor de securitate Hamas. Atacul a avut loc dupa miezul nopții și au fost trase cel puțin patru rachete.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, continua razboiul declaratiilor la adresa lui Ionut Lupescu. Cei doi se lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand a avea loc la data de 18 aprilie. ambii fiind creditati cu sanse mari de a castiga. "Candidatura echipei mele se opune…

- Primele declarații ale lui Ionuț Popa ca director tehnic la UTA. Ce spune despre razboiul cu suporterii. ”Am incercat sa vorbesc cu suporterii, nu au vrut sa ne intalnim, mi-am cerut scuze daca am deranjat la baraj. Așa sunt eu, fac tot ce imi sta in putința ca echipa la care antrenez sa invinga. Poate…

- Senatul din Florida a adoptat luni noi masuri vizand controlul armelor, in urma tragediei de la 14 februarie, cand un fost elev a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din acest stat din sud-estul SUA, transmite marti dpa. Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la…

- Arhitectura și peisajul urban devin sursa de reflecție pentru o artista austriaca, premiata. Claudia Larcher expune prima data la București, la Galeria Mobius din Capitala. "The New Nature" se cheama expoziția, noua natura fiind, de fapt, orasul.

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la doomiciliu, din orasul Baia de Aries si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de…

- Peste sapte milioane de euro vor fi investite in urmatorii ani in mai multe scoli si gradinite din Oradea. Cea mai mare suma este alocata reabilitarii integrale a Scolii Generale numarul 11 din cartierul Rogerius.

- Leagoo S9 este un smartphone inspirat de unele dintre cele mai dorite smartphone-uri de pe piata, iPhone X si Galaxy S9. Terminalul ruleaza Android 8.1 Oreo, are ecran cu diagonala de 5,85” (rezolutie FHD+), 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare interna de 32 GB si baterie de 3.300 mAh. Pe spate,…

- Daca in cursul zilei de ieri articolele de presa au incins spiritele legat de taierea copacilor din zona centrala a municipiului iar autoritatile veneau cu explicatia ca este un proiect de peisagistica si ca deja sunt achizitionati arborii si sunt mari iata cu ce "aratari" de copaci vor fi inlocuiti…

- Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in editia de duminica seara a emisiunii Lumea lui Banciu atacul Elenei Udrea la adresa jurnalistilor de dupa fuga acesteia in Costa Rica."Elena Udrea trimite sageti, sigur nu se poate abtine sa nu faca presa din Romania lasa. Sigur, i-a acuzat pe jurnalisi,…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca “niste penali” fac o incercare “disperata” si “jalnica” sa discrediteze DNA. Discursul integral al presedintelui Iohannis „Buna seara! Avem – oare a cata...

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- O casa de locuit din orașul Harkov, Ucraina, s-a prabușit in sistemul de canalizare din cauza unei fisuri la conducta. Cladirea avea un vestiar și un depozit al unei companii, care se ocupa cu lucrari electrice.

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- 1. Rachete Tubul de la o hartie igienica poate fi baza pentru o racheta minune. Ai nevoie de un tub de hartie igienica, hartie colorata, lipici, foarfece, ac si ata, panglici sau fasii de hartie colorata si o bucata de carton rotund care va deveni varful rachetei. 2. Walkie-talkie…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Seful diplomatiei turce a cerut sambata Statelor Unite sa isi retraga "imediat" fortele militare desfasurate la Manbij, oras din nordul Siriei controlat de o militie kurda impotriva careia Ankara a lansat o ofensiva, scrie AFP.

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Patru cetateni americani si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti in atacul armat comis la sfarsitul saptamanii trecute de talibani asupra Hotelului Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a anuntat miercuri diplomatia americana, relateaza AFP. "Statele Unite condamna…

- Dupa ce o cireada de vaci a pascut gazonul proaspat pus pe scuarul unui bulevar, iar o turma de capre a blocat traficul la iesirea din Galati catre DN2B, mai nou a fost filmata o adevarata herghelie plimbandu-se alene pe Calea Prutului, strada care se suprapune cu drumul european E87, ruta care duce…

- Peste o mie de persoane au participat la ceremonia organizata la Cimitirul Nou din Belgrad, intre care si premierul sarb Ana Brnabic si numerosi sarbi kosovari sositi din Mitrovica. 'Este o tragedie, l-am pierdut pe cel mai bun dintre noi', a declarat unul dintre ei, Aleksandar Jaksic, in varsta…

- Un accident rutier a avut loc, sambata seara, in orașul Zlatna. O mașina, inscrisa in depașire, a intrat in alta care circula pe aceeași direcție și a virat la stanga, fara sa se asigure din spate. Accidentul s-a produs pe DN 74, la ieșire din orașul Zlatna, spre Abrud. Din primele date, un autoturism…

- Constantin Hadirca a inceput sa creeze cu aproximativ 6 ani in urma primele sale lucrari din metal. Tinarul spune ca prima sa lucrare a fost „lupul dacic" care se afla pe teritoriul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Singerei. Din pasiunea sa mare pentru istorie, lucrarea a fost donata liceului…

- Autovehiculul primariei a fost inregistrat video de catre un alt participant la trafic, in timp ce se deplasa duminica trecuta catre municipiul Targu Jiu. Primarul comunei Balanesti, Ovidiul Pungan, a recunoscut ca masina era condusa de sotia sa, dar a spus ca aceasta poate sa conduca masina primariei,…

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- David Letterman a fost prezentatorul unor talk-show-uri nocturne extrem de populare. Primul invitat in noua emisiune va fi fostul presedinte american Barack Obama. Noul talk-show, intitulat ”My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”, reprezinta o serie de sase emisiuni, care…

- Spun unele surse de-ale noastre ca fostul edil sef a fost vazut la finele anului trecut in orasul sau de bastina, la Dorohoi, unde a avut loc rezervat la tribuna oficiala, alaturi de premarele pesedist din localitate, la festivalul de datini si obiceiuri de Anul Nou din buricul targului. Pentru cine…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Ultima ședința a legislativului caransebeșean din 2017 nu a diferit cu mai nimic de cele din timpul anului. De altfel, inainte de a se intra in dezbateri, primarul Felix Borcean le-a spus celor care asistau, mai in gluma, mai in serios, ca „daca doriți sa ramaneți in sala pentru ședința Consiliului…

- Biologul Elizabeth Blackburn, castigatoare a premiului Nobel, a descoperit ca imbatranirea este cauzata in mare parte de proprii cromozomi. specialista a descoperit ca procesul de imbatranire este cauzat de...

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Un politist a fost ucis, luni, in timpul protestelor fata de situatia economica dificila din Iran si a Guvernului de la Teheran. 13 oameni si-au pierdut pana acum viata in violentele izbucnite saptamana trecuta la Mashhad, al doilea oras iranian, si care s-au raspandit rapid in toata tara.…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…

- "Cred ca manifestatiile nu se vor termina prea devreme. Mi se pare ca asistam la inceputul unei mari miscari de protest care poate merge mai departe de valul din 2009. Nu m-ar mira ca aceasta sa devina ceva mult mai mare", a declarat Ebadi, care traieste in exil la Londra.Acestea sunt cele…

- Mare sarbatoare fotbalistica la Causeni! Membrul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armas, a organizat in orasul sau natal a sasea editie a turneului de fotbal pentru copii. In acest an meciurile s-au disputat in sala, in format ”6 la 6”.