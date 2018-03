Stiri pe aceeasi tema

- Malala Yousafzai, laureata cu Nobel pentru Pace, a revenit in orasul natal din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata acolo de militantii talibani, in 2012, relateza News.ro, citand presa internationala.

- Caștigatoarea premiului Nobel pentru Pace in 2014, Malala Yousafzai, s-a intors pentru prima data in orașul natal, dupa ce a fost impușcata in cap in 2012 de militanți talibani, scrie BBC News. Malala Yousafzai, in varsta de 20 de ani, a fost impușcata in cap de un atacator care a aflat ca adolescenta…

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai si-a vizitat sambata orasul natal din Valea Swat din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata in cap, in adolescenta, de un atacator taliban, au spus doi oficiali de securitate si un apropiat al familiei, potrivit Reuters.

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai si-a vizitat sambata orasul natal din Valea Swat din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata in cap, in adolescenta, de un atacator taliban, au spus doi oficiali de securitate si un apropiat al familiei, potrivit Reuters. …

- Militanta pakistaneza Malala Yousafzai, laureata a Premiului Nobel pentru Pace, a fost coplesita de emotie la o receptie oferita joi in onoarea sa de catre premierul Pakistanului, Shahid Khaqan Abbasi, cu ocazia primei sale vizite in tara dupa ce a fost impuscata de catre talibani in 2012 pentru…

- Malala Yousafzai, o militanta pentru drepturile femeilor, laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2014, a sosit joi in tara sa natala, Pakistan, pe care o parasise in circumstante dramatice in 2012, dupa ce...

- Malala Yousafzai, o militanta pentru drepturile femeilor, laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2014, a sosit joi in tara sa natala, Pakistan, pe care o parasise in circumstante dramatice in 2012, dupa ce a fost impuscata in cap de catre talibani pakistanezi, relateaza AFP. ''Ii dorim bun-venit…

- Malala Yousafzai, cea mai tanara laureata a Premiului Nobel pentru Pace, s-a intors in Pakistan, la sase ani dupa ce a fost impuscata in cap de un militant taliban pentru ca sustinea dreptul la educatie al femeilor, informeaza site-ul postului BBC News.

- Gabriel Harabagiu le cere judecatorilor sa-l mentina pe functia de viceprimar argumentand ca fara el intregul oras s-ar bloca, aflandu-se in fata unei „pagube iminente” @ „Apreciez ca, in situatia emiterii acestui ordin ce va conduce la incetarea calitatii de consilier local si de viceprimar, se va…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca Unitatea 2 a revenit la putere nominala luni dimineata, dupa ce reducerea acesteia a fost cauzata de necesitatea inlocuirii unei piese (rulment) la motorul unei pompe de condensat,…

- Mii de vizitatori si aproximativ 150 de expozanti sunt asteptati, sambata si duminica, la cea de-a XI-a editie a „Sarbatorii Mierii”. Manifestarea, care va incepe oficial la ora 10:30, vine si in acest an cu numeroase noutati si surprize, pe langa programul oficial anuntat de organizatori, care cuprinde…

- Daca la noi Baba Dochia inca iși mai scutura cojoacele, in orașul Valencia oamenii au sarbatorit deja venirea primaverii cu un festival grandios. Carnavalul ”Las Fallas” s-a incheiat aseara in orașul spaniol cu un show de focuri artificii.

- UPDATE ora 12:30 – Circulatia rutiera a revenit la normal pe DN25 Galati – Tecuci, la intersectia cu DN2B Galati – Braila, in localitatea Sendreni, judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul…

- Mare parte din semafoarele din Timișoara erau nefuncționale joi la pranz. De vina ar fi fost o pana de curent, care ar fi afectat aceste instalații. Orașul de pe Bega are un sistem de management al traficului care a costat 6 milioane de euro.

- Lumea asista la un nou atentat terorist, numarul persoanelor decedate fiind in creștere. In momentul de fața, cel putin noua persoane sunt decedate si alte 13 ranite in urma unui atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului.

- O persoana satula de parcari gresite s-a decis sa lipeasca pe o masina parcata de doua locuri un mesaj pentru sofer. Mesaj FABULOS al unui brasovean catre un prahovean care a parcat pe patru locuri. Ce bilet i-a lasat in parbriz FOTO "Nu iti ajunge un singur loc de parcare?", a fost…

- Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Numarul 1 WTA a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata la Australian Open, pe 27 ianuarie. ”Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Pietonul in cauza, un barbat de 49 de ani, din orasul Draganesti-Olt, a fost…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la doomiciliu, din orasul Baia de Aries si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de…

- Simona Halep a depașit-o pe Caroline Wozniacki in clasamentul WTA, dupa ce saptamina trecuta ambele jucatoare au lipsit de la turneul de la Dubai. Daneza avea insa de aparat mai multe puncte la competiția de categorie Premier. Simona are acum un avans de peste 400 de puncte in clasamentul WTA, ceea…

- Angamuco a fost un vechi oraș al nativilor din America Centrala, situat in actualul stat mexican Michoacan, care a fost locuit de populația Purepechas, rivala aztecilor, pana la sfarșitul perioadei post-clasice, fiind descoperit de arheologi in anul 2009. Se afla la aproximativ 9 km sud-est de Tzintzuntzan,…

- Dinamo a ratat incredibil victoria in derby-ul orașului București cu FCSB. "Cainii roșii" au condus cu scorul de 2-0, insa roș-albaștrii au revenit dramatic și au restabilit egalitatea in finalul partidei.

- Apa-Canal anunta noi deconectari. Consumatorii din strazile Bariera Sculeni, 22-48; Milano; Torino si stradela Calarasi vor ramane luni, 19 februarie, fara apa la robinet. Sistarile sunt planificate intre orele 09.00 si 17.00, timp in care vor fi efectuate lucrari planificate la retelele de aprovizionare…

- Primaria Corabia se impotriveste plantarii a 140 de stejari in cinstea eroilor cazuti in Razboiul de Independenta, desi 800 de cetateni si-au dat acordul. Initiatoarea proiectului a facut plangere penala.

- In varsta de 24 de ani, canadianul Mark McMorris e eroul Jocurilor de Iarna de la PyeonChang. In martie 2017, snowboarder-ul a fost victima unui grav accident la antrenament. A fost in stare critica: splina rupta, plaman stang afectat, fracturi la coaste, fracturi in zona pelvisului, fractura la maxilar…

- Control inopinat la o intreprindere a unui agent economic din raionul Ialoveni care produce mezeluri și afumaturi. Oamenii legii au depistat incalcari grave, privind regulile și normele sanitare, mezelurile erau comercializate in lipsa actelor de proveniența, in secția de producere

- Problemele lui Novak Djokovici (13 ATP) par sa fie fara sfarșit. Revenit anul acesta in circuit, dupa 6 luni de indisponibilitate cauzate de accidentarea la cot, sarbul se confrunta acum cu noi probleme. Deși nu a anunțat nimic in social-media, presa din Elveția scrie ca Djokovici a suferit in cursul…

- Noul Cod Fiscal permite impozitarea cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile lasate sa ajunga intr-o stare deplorabila. Asa se intampla si in Azuga. Orasul renumit odinioara pentru cladirile sale a ajuns aproape o ruina.

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava este condusa, din nou, de Petrica Ropota. Dupa ce in cursul zilei de luni in funcția de șef al Finanțelor sucevene a fost numit Valentin Iftimescu, in locul lui Petrica Ropota, acesta a fost repus, de marți, la conducerea instituției. Surse din ...

- Te doare gatul? Cele mai eficiente remedii naturiste Durerile de gat sunt tot mai comune si de multe ori daca nu sunt tratate la timp, pot cobora la laringe, faringe si bronhii. Mierea Aceasta are proprietati antibacteriene care ajuta la procesul de refacere. În plus, contribuie la…

- Videle, orasul din Teleorman cu o populatie de 12.000 locuitori, a devenit faimos pentru c-a dat tarii trei demnitari importanti: democratul Adriean Videanu - fost ministru al Economiei, precum si pesedistele Carmen Dan - ministrul de Interne si Viorica Vasilica Dancila - noul premier.

- Dupa vizita istorica a premierului Japonez la București, Shinzo Abe, in cadrul careia acesta trebuia sa aiba o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, romanii au reacționat in social media, pe pagina Ambasadei Japoniei.

- O cladire s-a prabusit luni seara in orasul Anvers, in urma unei explozii produse din cauza unei scurgeri de gaze, a anuntat politia, care a precizat ca cel putin zece persoane au fost ranite, insa exista posibilitatea ca alte victime sa fie descoperite sub daramaturi, relateaza presa belgiana.

- Fundasul Ionut Voicu a semnat un contract cu gruparea Academia Rapid, din liga a IV-a, revenind astfel la echipa giulesteana dupa patru ani. Transferul lui Voicu reprezinta a doua achizitie pentru gruparea giulesteana in acest inceput de an, dupa revenirea unui alt fundas, Vasile Maftei.Ionut…

- Decizia Facebook de a modifica radical news feed-ul in perioada urmatoare a starnit ample discutii referitoare la efectele masurii asupra producatorilor de continut media. New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul…

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman, informeaza EVZ

- Constantin Hadirca a inceput sa creeze cu aproximativ 6 ani in urma primele sale lucrari din metal. Tinarul spune ca prima sa lucrare a fost „lupul dacic" care se afla pe teritoriul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Singerei. Din pasiunea sa mare pentru istorie, lucrarea a fost donata liceului…

- Vila ambasadorului Pakistanului a fost sparta de hoți. Acesta este cel de-al doilea jaf din zona, dupa ce și locuința lui Gheorghe Hagi a fost calcata de infractori. Cele doua imobile se afla într-un cartier exclusivist de la marginea Bucureștiului.

- Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia FRONTEX in Grecia, s au intors acasa.Bilantul participarii navelor Garzii de Coasta pe parcursul intregului an la operatiune: sute de misiuni…

- Un drum in capitala in urma cu mai mulți ani de zile insemna și o unda de șoc la vederea persoanelor care se aflau sub influența unor substanțe psihoactive și despre care la Botoșani nu se punea problema sa existe. Astfel de cazuri erau vazute mai ales la televizor.

- Spun unele surse de-ale noastre ca fostul edil sef a fost vazut la finele anului trecut in orasul sau de bastina, la Dorohoi, unde a avut loc rezervat la tribuna oficiala, alaturi de premarele pesedist din localitate, la festivalul de datini si obiceiuri de Anul Nou din buricul targului. Pentru cine…

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian, citat de news.ro. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele…

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Manifestatiile in Iran nu sunt decat "inceputul unei mari miscari" care ar putea capata o amploare mai mare decat cea din 2009, a afirmat avocata iraniana Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace, intr-un interviu pentru La Repubblica, scrie Agerpres, citand agentia Belga.

- Mare sarbatoare fotbalistica la Causeni! Membrul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armas, a organizat in orasul sau natal a sasea editie a turneului de fotbal pentru copii. In acest an meciurile s-au disputat in sala, in format ”6 la 6”.