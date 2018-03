Stiri pe aceeasi tema

- Deși a parasit-o pentru Taylor Swift, Aakira Wolf l-a iertat pe celebrul dj și cei doi și-au anunțat impacarea. Totul s-a intamplat intr-un decor de vis pe malul oceanului, acolo unde proaspatul cuplu a petrecut o vacanța romantica și s-au super distrat. La doar șapte luni de relație, lui Calvin Harris…

- Cei mai buni judoka romani s-au intrecut weekendul trecut la Campionatul Național rezervat seniorilor. Competiția s-a desfașurat la Cluj-Napoca și a reunit aproape 200 de concurenți. Judoka de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova au reușit sa obțina trei medalii, toate ...

- Yerevan, Armenia, in luna mai Exceptand transportul (250-300 de euro dus-intors), celelalte cheltuieli pot fi acoperite mai ușor. Pentru 100 de drami armeni (adica mai puțin de 1 leu romanesc), ești liber sa te-aventurezi intr-un microbuz sau sa bați la picior drumurile orașului. Bulevardul de Nord…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 intalnirea, din deplasare, cu formația Știința Explorari Baia Mare, partida care a contat pentru a patra etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12. Meciul, disputat ieri dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Lascar…

- “Let’s Do It, Romania!” și Kaufland Romania au pus bazele celei mai mari comunitați de profesori care vor contribui la o Romanie curata 2931 de cadre diactice, din toate județele țarii, au participat la sesiuni de formare in domeniul protecției mediului, in perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018, in…

- Expediția presupune doua etape distincte, lunile aprilie și mai fiind dedicate ascensiunii varfului Dhaulagiri, iar iunie și iulie pentru Nanga Parbat. In acest proiect, Alex Gavan face echipa cu doi alpiniști experimentați cu care impartașește aceeași filosofie asupra ascensiunilor extreme. …

- Mai multi turisti au fost surprinsi de viscol, sambata dupa-amiaza, in Masivul Bucegi, unde vizibilitatea este foarte redusa, acestia avand nevoie de ajutorul salvamontistilor, respectiv al celor de la statia meteo de la Varful Omu, informeaza Agerpres. Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- Satenii din Capeni, judetul Covasna, au facut noapte alba, dupa ce Oltul le-a intrat in case. Aproape o suta de pompieri si jandarmi le-au “invadat“ satul si au incercat cu greu sa-i convinga sa isi paraseasca locuintele. Cu tot cu animale. De fapt, asta a fost munca cea mai grea a pompierilor: sa-i…

- Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri cutremuratoare despre perioada in care a suferit cea mai dificila operatie. A avut o sangerare in stomac si a fost nevoita sa stea in sala de operatie 12 ore. “Eu am vrut un anestezist particular, pe care sa-l platesc eu. Nimeni nu voia…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Ungaria a fost una dintre tarile care au importat masini fabricate la Uzina de Autoturisme Pitesti, pe vremea lui Ceausescu. Dupa schimbarea de regim, cei din tara vecina au revandut Daciile romanilor.

- O femeie in varsta de 38 de ani din Germania, care avea o relatie stabila cu un barbat, a venit acasa in absenta acestuia cu un altul. Partenerul ei de viata s-a intors mai repede decat anticipa ea și a sunat la usa. Disperata, femeia i-a spus amantului sa se ascunda in dulap si a iscat o…

- Proiectul a fost adoptat cu 95 de voturi "pentru" si un vot "impotriva", potrivit Agerpres. Propunerea legislativa este asumata de parlamentari membri sau fosti membri ai Comisiei SRI. Initiatorii proiectului sunt parlamentarii liberali Ioan Chirtes, Marcel Vela si Cezar Preda, social-democratii…

- Un barbat care a plecat din România în urma cu 25 de ani s-a întors prima data în țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Estnews.ro.

- O capsula spatiala care transporta doi astronauti americani si un cosmonaut rus de pe Statia Spatiala Internationala a aterizat, miercuri, in siguranta in Kazahstan, dupa o misiune de cinci ani si jumatate, a anuntat NASA, relateaza...

- Mihai Bendeac amenința la sfarșitul sezonului patru al emisiunii „iUmor” ca nu va mai reveni in edițiile urmatoare! Intre timp, ceva l-a facut sa se razgandeasca și astfel și-a facut apariția la masa juriului!

- Patru atentate - dintre care trei revendicate de talibani - au vizat sambata forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, conform news.ro.O baza militara,…

- Celebrul monument Colosseum din Roma va fi iluminat la 24 februarie in rosu pentru a-i aminti pe cei persecutati pentru credinta lor, mai ales crestinii, un eveniment la care va asista sotul si fiica lui Asia Bibi, catolica incarcerata in Pakistan, precum si o victima din Nigeria a grupului jihadist…

- Madalina Ghenea (29 de ani) a decis sa iși reia cariera si s-a intors in Italia. Vedeta si-a facut apariția la unul dintre cele mai importante evenimente din industria modei, Saptamana Modei de la Milano. Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Varujan Vosganian a spus ca a apelat la paza aeoportului pentru a fi lasat in pace. Insa, surpriza a continuat in aeronava care il aducea la București. "Am trait-o și pe-asta!!! Astazi am fost la Iași, in colegiul meu electoral. Și, ca de obicei, m-am intors cu cursa Tarom de șapte…

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele…

- Trupa rock Metallica este laureata prestigiosului premiu Polar, considerat Nobelul muzicii. Formatia umeaza sa primeasca distincția in cadrul unei ceremonii care va avea loc in data de 14 iunie, la Stockholm.

- Numele lui este Noah și nu doreste sa iși arate fața. El spune ca a fost deja in anul 2030 și știe cu exactitate ce ne rezerva viitorul. Noah a fost supus unui test cu detectorul de minciuni, iar imaginile cu el au impanzit tot Internetul dupa ce au aparut pe Youtube. Noah sustine ca peste…

- Orchestra nord-coreeana Samjiyon a pornit luni in calatoria de intoarcere in tara de origine dupa ce a oferit concerte istorice in Coreea de Sud in cadrul Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang, relateaza EFE. Orchestra, compusa din 140 de membri si creata special pentru a canta…

- Autoritațile din Pakistan au interzis promovarea in media a sarbatorii de Sfintul Valentin sau Ziua Indragostiților. Potrivit Daily Mail, Ziua Indragostiților a devenit populara in rindul tinerilor din Pakistan, mulți dintre aceștia obișnuind sa ofere cadouri partenerilor sai, pentru a celebra aceasta…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Un barbat din Poienile de Sub Munte este cutat de familie de aprope doua saptamani. Barbatul a plecat la o nunta in 21 ianuarie si nu s-a mai intors. Familia a anuntat disparitia la politie, dar deocamdata e de negasit, scrie axanews.ro.

- Benone Sinulescu a afirmat ca se simte vinovat de moartea uneia dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania, interpreta de muzica populara Ileana Sararoiu. Ileana Sararoiu a fost una dintre cele mai frumoase voci de pe scena muzicala din Romania. Interpreta de muzica populara a fost considerata…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Un bacauan care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marti seara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular. „In urma investigatiilor, pacientul a fost…

- In minutul 63 al partidei de la Marbella (Malaga), Nicolae Dica (37 de ani), tehnicianul ros-albastrilor, l-a trimis pe teren si pe Cristi Tanase (30 de ani) in locul lui Florin Tanase. Inainte de a ajunge la margine, „decarul”, care a fost capitan din start, i-a oferit banderola lui Budescu. Acesta…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Andreea Balan traverseaza cea mai frumoasa perioada din viata ei. Se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de Ella si de sotul ei si a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mama pentru a doua oara. Andreea Balan si George Burcea s-au intors recent din vacanta si au povestit experienta…

- Ion Buculea s-a intors șef la Poliția Targu-Carbunești. Marius Vasile, cel care-i luase locul, s-a intors la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, iar la Serviciul de Ordine Publica a fost imputernicit Lucian Brancuș. Articolul Vezi cine e noul SEF al Politiei Targu Carbunesti! apare…

- Politistii de la Imigrari din Bucuresti au aplicat in ultimele 24 de ore sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 30.000 de lei pe numele reprezentantilor a patru firme pentru nerespectarea prevederilor OG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei…

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Gafa a europarlamentarului Viorica Dancila, propusa de PSD pentru functia de premier. Intr-un interviu in care vorbeste despre drepturile femeilor, in 2017, Viorica Dancila spunea ca Iran si Pakistan sunt state membre ale Uniunii Europene....

- Doua minore, de 13 si 14 ani, au pus pe jar reprezentantii centrului de minori unde erau institutionalizate dupa ce au plecat la scoala si nimeni nu a reusit sa mai ia legatura cu ele de atunci. Politistii le-au depistat in cele din urma.

- Meciul de la Targu Mures, castigat de Penicilina dupa o "seceta" de noua etape a semanat mult cu un alt joc de pomina, pierdut de iesence la Cluj in tur cu 2-3. La fel ca si atunci, "chimistele" au castigat primul set, apoi le-au pierdut pe urmatoarele doua, au egalat si au trimis meciul in decisiv.…

- Mijlocasul Dan Nistor se va intoarce la FC Dinamo in aceasta iarna dupa ce in vara fusese cedat la CFR Cluj la schimb cu portughezul Filipe Nascimento, a declarat pentru News.ro managerul sportiv al gruparii clujene, Bogdan Mara."S-a ajuns la un acord cu Dinamo si Dan Nistor se va intoarce…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus joi la Roma ca trebuie 'sa ne protejam de falsele bune sentimente', in raspuns la criticile unor intelectuali si asociatii privind politica guvernului francez fata de migranti, relateaza AFP. 'Exista multa confuzie in randul intelectualilor',…

- Imaginile unei camere de supraveghere au surprins ultimele clipe din viața unei fetițe de opt ani. Micuța apare alaturi de un barbat, care se presupune ca este violatorul și criminalul sau. Mai târziu, micuța a fost gasita fara viața pe un malder de gunoi. Acum poliția din Pakistan îl…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie sociala in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

- Din cele peste 2 milioane de persoane care au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, 1,1 milioane au intrat in țara, potrivit Poliției de Frontiera. Fața de o perioada normala, a fost inregistrata o creștere cu 15% a valorilor de trafic.

- Manifestatiile in Iran nu sunt decat "inceputul unei mari miscari" care ar putea capata o amploare mai mare decat cea din 2009, a afirmat avocata iraniana Shirin Ebadi, laureata a premiului Nobel pentru pace, intr-un interviu pentru La Repubblica, scrie Agerpres, citand agentia Belga.