- Cei 60 de diplomati rusi expulzati de Statele Unite in cadrul unui raspuns coordonat cu mai multe tari europene ca urmare a otravirii fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia in Marea Britanie s-au intors la Moscova, alaturi de familiile lor.

- Activista Malala Yousafzai, laureata a Premiului Nobel pentru Pace, a revenit sambata in Mingora, orasul sau natal aflat in nord-vestul Pakistanului, pentru prima data dupa ce a fost impuscata in cap de un militant taliban, in anul 2012, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury. Rusia a expulzat…

- Caștigatoarea premiului Nobel pentru Pace in 2014, Malala Yousafzai, s-a intors pentru prima data in orașul natal, dupa ce a fost impușcata in cap in 2012 de militanți talibani, scrie BBC News. Malala Yousafzai, in varsta de 20 de ani, a fost impușcata in cap de un atacator care a aflat ca adolescenta…

- Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decat cele pe combustibili petrolieri pana in 2025, daca costul bateriilor litiu-ion continua sa scada, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance. Unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere de combustie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca decizia de expulzare a diplomatului rus la Bucuresti a fost o manifestare de solidaritate a Romaniei pentru "gravele incidente" din Marea Britanie, dar a refuzat sa faca public numele consilierului rus. "Decizia…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Militanta pakistaneza Malala Yousafzai, laureata a Premiului Nobel pentru Pace, a fost coplesita de emotie la o receptie oferita joi in onoarea sa de catre premierul Pakistanului, Shahid Khaqan Abbasi, cu ocazia primei sale vizite in tara dupa ce a fost impuscata de catre talibani in 2012 pentru…

- Fiul lui Dan Adamescu, Alexander, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in fața instanței in care se...

- Malala Yousafzai, o militanta pentru drepturile femeilor, laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2014, a sosit joi in tara sa natala, Pakistan, pe care o parasise in circumstante dramatice in 2012, dupa ce a fost impuscata in cap de catre talibani pakistanezi, relateaza AFP. ''Ii dorim bun-venit…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP. "Expertii au stabilit ca cea mai mare concentratie de agent neurotoxic s-a…

- Turcia nu va lua masuri impotriva Rusiei, careia Marea Britanie ii atribuie responsabilitatea pentru otravirea pe teritoriul sau a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, 'pe baza unei acuzatii', a declarat presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa…

- NATO a decis sa expulzeze sapte diplomati de la misiunea Rusiei la Alianta, in legatura cu atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie, a declarat marti secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, transmit Reuters, dpa si AFP.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis fac verificari pentru gasirea a doua fete, de 15 si 16 ani, disparute din municipiul Lugoj. Ambele ar fi plecat miercuri din Centrul de Plasament Lugoj si nu au mai revenit. Prima fata are o inaltime de 1.60 metri, 72 kg, fata rotunda,…

- Stephen Hawking (1942-2018) avea 20 de ani cand a fost diagnosticat cu boala degenerativa scleroza laterala amiotrofica (ALS), ce trebuia sa-i curme viata in decurs de cativa ani. Din fericire si contrar previziunilor, viata lui a continuat. Dar si-a pierdut treptat mobilitatea si functiile musculare,…

- Stephen William Hawking s-a nascut la 8 ianuarie 1942, in orasul Oxford, Marea Britanie. Fizician teoretician, cosmolog si autor englez, este considerat unul dintre cei mai mari fizicieni cosmologi contemporani. In 1950, cand micul Stephen avea opt ani, familia sa s-a mutat la St. Albas, 30 de kilometri…

- FCSB este obligata sa invinga Viitorul pentru a tine pasul cu liderul CFR Cluj. Primul derby al playoff-ului nu va fi insa unul simplu pentru echipa lui Nicolae Dica. Cele doua echipe si-au impartit victoriile in sezonul regulat. FCSB - Viitorul va fi in direct la Digi Sport 1, de la 20:45.

- Polițiștii din Alba cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Baia de Aries, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Pe martie, polițiștii…

- O situatie fara precedent se afla in Marea Britanie care priveste 64 de universitati. Pe lista se afla inclusiv Oxford si Cambridge care s-au alaturat protestului. Motivul declansarii grevei este schimbarea modului de calcul al pensiilor.

- Sute de lectori de la 64 de universitati britanice prestigioase, printre care Oxford si Cambridge, au inceput joi o greva de doua zile pentru a protesta impotriva unor schimbari preconizate ale sistemului de pensii din invatamantul superior.

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Cristi Tanase a intrat in minutul 74 al meciului FCSB - Lazio, din Europa League, intrand in locul lui Harlem Gnohere. Cu aceasta prezența, Cristi Tanase a intrat in istoria echipei roș-albastre. Mijlocașul de 30 de ani a ajuns la al 50-lea meci in cupele europene pentru Steaua. Astfel, Tanase l-a egalat…

- Liviu Galatanu (31 de ani), Alin Pohilca (29 de ani) si Liviu Moise (30 de ani) au absolvit Facultatea de Arhitectura Navala din Galati, fiind angajati imediat la firme care proiecteaza nave din Marea Britanie si Norvegia. Dupa cativa ani petrecuti in afara, ei au infiintat o firma de consultanta navala…

- Mijlocasul croat Antun Palic a revenit la echipa de fotbal FC Dinamo Bucuresti, cu care a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2019, a anuntat marti conducerea clubului din Stefan cel Mare, prin...

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Simona Halep s-a reintors in țara dupa finala de la Australian Open. Halep a raspuns la cateva intrebari dar a precizat ca se simte epuizata. Simona Halep nu a dorit sa raspunda decat la trei intrebari la Aeroportul International Henri Coanda, luni, la sosirea in tara dupa ce a jucat finala Australian…

- Recompensat cu numeroase distinctii nationale, Nicanor Parra a castigat in 2011 prestigiosul premiu Cervantes, considerat un echivalent al Nobelului pentru literatura hispanica. Venerabilul poet, care traia departe de lume, in mica statiune Las Cruces (centru), refuza sa acorde interviuri.…

- Nicanor Parra, scriitor iconoclast si profet autoproclamat al anti-poeziei, a încetat din viata la vârsta de 103 ani, a anuntat marti ministrul culturii din Chile, Ernesto Ottone, precizeaza AFP. Recompensat cu numeroase distinctii nationale, Nicanor Parra a câstigat…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Kyle Edmund (foto) era numarul 49 mondial inainte de startul turneului de la Melbourne, dar dupa aceasta performanta va urca in clasament cel putin 23 de locuri. El a devenit marti al saselea jucator britanic care ajunge in semifinalele unui turneu de Mare Slem, in era Open,…

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- 14 persoane s-au plins de probleme de sanatate dupa ce au mincat intr-un restaurant din Marea Britanie, dupa care au primit vizita inspectorilor de la Sanatate Publica. Tocatoarele de lemn pe care se servesc anumite feluri de mincare sint foarte populare si la englezi. Multe dintre localurile lor folosesc…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- FC Viitorul a anunțat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu Fiorentina pentru transferul lui Ianis Hagi la campioana Romaniei. "FC Viitorul și Fiorentina au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Ianis Hagi de la gruparea viola la campioana Romaniei", a fost scurtul comunicat emis…

- Un scandal urias a iesit de la o postare pe care un parlamentar englez a faicut-o. Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate.A

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ce aceasta si-a deschis piata muncii pentru cetatenii din Romania si Bulgaria, a murit luni intr-un accident de circulatie. Pe data de 1 ianuarie 2014, el a fost asteptat, pe aeroportul din Londra, de cateva zeci de jurnalisti englezi…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate…

- Lupta unor moguli impotriva DNA este data ca exemplu negativ intr-un articol din publicația europeana EU Reporter. Sub titlul „Regatul Unit al Fraudei și Mitei?”, publicația europeana prezinta și cazul lui Alexander Adamescu, patrolul ziarului „Romania Libera”, care este gazduit de Marea Britanie…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Tinerii, toti olimpici, vor fi din toamna studenti la cele mai prestigioase facultati din Marea Britanie. Un alt elev al colegiului din Braila a fost admis la patru facultati din Anglia, printre care se numara University College of London.

- Presedintele american Donald Trump 'a primit mesajul' în legatura cu opozitia ferma fata de vizita sa planificata în Marea Britanie, a declarat vineri primarul Londrei, Sadiq Khan, dupa ce seful statului american a anuntat ca si-a anulat calatoria, relateaza dpa. 'Multi…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pâna în 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi, relateaza AFP. "Daca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Membrii unei familii din Marea Britanie au ramas socati dupa ce motanul lor, care disparuse de acasa, a fost gasit dupa 15 ani, relateaza The Telegraph luni. Originar din Cornwall, motanul Winston a...

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat recent de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters…

- Un vasluian si-a ucis fosta iubita in Marea Britanie, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie.…