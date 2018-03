Stiri pe aceeasi tema

- Malala Yousafzai, cea mai tanara laureata a Premiului Nobel pentru Pace, s-a intors in Pakistan, la sase ani dupa ce a fost impuscata in cap de un militant taliban pentru ca sustinea dreptul la educatie al femeilor, informeaza site-ul postului BBC News.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat informațiile aparute in presa rusa și straina cu privire la intenția lui Lavrov de a demisiona din funcția de ministru.

- Ministerul rus de Externe a declarat ca șeful diplomției britanice, Boris Johnson, care a comparat Cupa Mondiala din 2018 din Rusia cu Jocurile Olimpice din Germania nazista, este o ”bruta” „otravita de ura și rautate”, potrivit comentariului pe pagina de Facebook, postat de purtatoarea de cuvant al…

- Ambasadorul Rusiei pentru Uniunea Europeana a sugerat gazul folosit in otravirea lui Skripal putea fi produs de britanici intr-un laborator de cercetare situat in apropierea orașului in care a avut loc tentativa de asasinat, scrie BBC News. Vladimir Chizhov a declarat ca Rusia nu are “nimic de a face”…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il schimba din functie pe Rex Tillerson, secretarul de Stat. Decizia vine in contextul in care Tillerson a acuzat Rusia in cazul spionului ucis saptamana trecuta la Londra. Locul lui Tillerson la Departamentul de Stat va fi luat de…

- Potrivit unui document al Ministerului de Externe de la Varsovia, Administratia SUA i-a informat pe presedintele si premierul Poloniei sa nu astepte sa aiba vreo intalnire cu presedintele si vicepresedintele Statelor Unite pana cand problema legii care incrimineaza orice referire la implicarea Poloniei…

- 'La instructiunile mele, la doua zile dupa transferul de catre Statele Unite al ambasadei lor, Guatemala isi va transfera in mod permanent ambasada la Ierusalim', a declarat Morales duminica la Washington, in fata conferintei anuale a American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), un influent…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Frantei, a declarat, luni, ca Teheranul trebuie sa rezolve preocuparile legate de programul sau balistic, in caz contrar Iranul risca noi sanctiuni economice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rachetele balistice ale Iranului pot…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Secretarul de stat pentru integrare europeana Daniela Morari a avut o intrevedere cu dl Artur Michalski, Sef al Departamentului Estic al Ministerului afacerilor externe al Republicii Polone, aflat la Chisinau cu prilejul desfasurarii celei de-a IV-a reuniuni a Forumului moldo-polon

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susține ca Igor Dodon primește o veste proasta din partea Ministerului de Externe din Rusia.”Veste proasta pentru Dodon de la Moscova Vreme de sase decenii la rand, Moscova a insistat pe teza crearii unei noi entitați lingvistice in randul…

- Secretarul de Stat Tatiana Molcean a avut, astazi, 22 februarie 2018, consultari cu o delegatie a Ministerului de Externe de la Bratislava condusa de Robert Kirnag, Director Task Force pentru Presedintia slovaca in OSCE.

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP.

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Directori, secretari, și alți specialiști din ministerele de Externe, Finanțe, Interne, Agricultura, și instituții precum APIA și ANAF vor avea salariile reduse, in unele cazuri și cu peste 3.400 de lei, dupa aplicare alegii salarizarii unitare.

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC. Oficiali ai Ministerului de Externe au declarat ca cel putin patru oameni inarmati au atacat baza in apropierea academiei militare Marshal Fahim in jurul…

- Tanara militanta pakistaneza Malala Yousafzai a facut joi apel la femei "sa schimbe lumea" prin ele insele, fara a astepta sprijinul barbatilor, in cadrul unei conferinte la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP. "Nu vom cere barbatilor sa schimbe lumea, o vom face noi insene", a spus Malala,…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS.'Avem informatii…

- Oficialul guvernamental aflat in fruntea Ministerului de Externe i-a prezentat premierului interimar, la inceputul sedintei saptamanale de Guvern, date despre accidentul de tren ce a avut loc in cursul diminetii de joi, in apropiere de Milano. “La ora actuala continua operatiunile de descarcerare. Dar…

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Intarirea relatiei cu diaspora, intensificarea comertului extern si consolidarea perspectivei de integrare europeana. Aceste subiecte sunt in capul listei de prioritati a Ministerului de Externe pentru acest an.

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova are dreptul de a reactiona la promulgarea legii antipropaganda din Republica Moldova, argumentând ca pachetul legislativ discrimineaza presa rusa, relateaza

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Autoritatile iraniene au condamnat miercuri o rezolutie a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, adoptata marti, in semn de sprijin fata de protestele care au avut loc in Iran la sfarsitul lunii decembrie, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi,…

- Qatarul a declarat miercuri ca embargoul decretat impotriva sa in iunie 2017 de catre patru tari arabe echivaleaza cu ''un razboi economic'' si ca incearca sa obtina despagubiri pentru toti cei care sunt afectati de criza, relateaza AFP. Intr-o conferinta de presa la Doha, purtatoarea de cuvant a…

- Cancelaria Guvernului nu are nicio informație oficiala despre o eventuala vizita a unei delegații a Ministerului de Externe a Federației Ruse in Republica Moldova. „In agenda de protocol nu este inclusa nicio intrevedere de acest fel”, a declarat pentru Agora Tatiana Gumene, șef-adjunct al Directiei…

- Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei vor ataca in instanța funcționarea ca partid politic a PCM din Transilvania prin incalcarea repetata a Constituției Romaniei reliefate in comunicate precedente ale CNMR. Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii , istoriei…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru in Ucraina, in perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei. La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. „Problema-cheie a discuțiilor…

- Rusia ameninta Romania cu masuri militare. Motivul invocat il constituie sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in țara noastra, dar și in Romania si in Japonia. Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare,…