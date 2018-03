Stiri pe aceeasi tema

- O studenta in anul IV la Medicina veterinara are un hobby special și cam neobișnuit pentru o fata : taxidermia. Adica impaiaza animale, fiind astfel singura din București, cel puțin, care s-a dovedit atrasa de aceasta profesie. Tinere interesate au mai fost, spun cei de la Muzeul Antipa, dar una care…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Premierul australian Malcom Turnbull si omologul sau din Singapore, Lee Hsien Loong , au declarat, vineri, ca Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) si Australia resping protectionismul, fiind ingrijorati ca acest ar putea declansa un razboi comercial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Premierul olandez Mark Rutte a respins vineri ideea ca, odata cu Brexitul, blocul comunitar ar fi pe o cale inevitabila a unei integrari tot mai stranse catre o Uniune Europeana federalista si s-a opus de asemenea cresterii contributiilor nationale la bugetul UE, el cerand in schimb ca fondurile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca doreste un parteneriat cat mai larg si cat mai aprofundat prosibil cu Uniunea Europeana dupa Brexit, care sa acopere mai multe domenii decat orice alt acord comercial, relateaza Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data într-un caz de coruptie în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Ozana Barabancea, jurat la emisiunea "Te cunosc de undeva", de la Antena 1, a aflat ca postul familiei Voiculescu a scos din grila show-ul transformarilor. Astfel, artista a ramas fara emisiune.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit zf.ro.

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Experienta Asia Express a presupus pe langa 5.000 de kilometri parcursi pe teritoriul a patru tari si cinci saptamani in care vedetele au fost departe de cei dragi. Liviu Varciu si Andrei Stefanescu, una dintre cele mai efervescente echipe care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, au trait…

- Sorina Pintea, noul ministrul al Sanatații, a venit in platoul emisiunii ”100 de minute”, la Antena 3, unde a raspuns intrebarilor Alessandrei Stoicescu. La un moment dat, a avut loc un moment emoționat.

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicind un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit cerintelor…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, ieri, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina mort in accident, a declarat joi ca fostul ministru de Interne Gabriel Oprea era "zeu", "comanda tot" si "toata lumea ii stia de frica", subliniind ca presedintele si premierul nu aveau traseul asigurat asa cum avea Oprea, scrie AGERPRES. Citeste…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- EXATLON ROMANIA. Anda Adam a parasit competiția in lacrimi. "Noi suntem o echipa de oameni pozitivi, sunt foarte pozitiva, eu, mental, sunt foarte OK, sunt prezenta aici, desi nu pot sa calc in piciorul stang, ma simt putin singura pentru ca n-am mai fost alaturi de echipa mea. Nu mi-am dorit sa…

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizând ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata în urma evaluarii…

- Ali Meșe, in varsta de 83 de ani, a pornit el insusi, accidental, incendiul, in timp ce incerca sa-și aprinda soba de incalzire cu benzina. Eforturile sale de a aprinde focul au mers prost și au dus la o explozie in sufragerie, dupa care casa de lemn a ars complet. Vecinii care au…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia. Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) si-a exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu decizia Pakistanului de a expulza refugiati afgani de pe teritoriul sau, relateaza agentia DPA. Guvernul de la Islamabad a decis in aceasta saptamana sa prelungeasca cu doar 30 de zile dreptul…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Pakistanul l-a convocat, marti, in regim de urgenta pe ambasadorul SUA la Islamabad, David Hale, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul a declarat, la Romania TV, ca in 2018 romanii ar trebui sa fie cu ochii pe Guvern, care va incerca sa demareze proiectele prevazute in memorandumul privind proiecte de transport in perioada 2018-2027. Tudose afirma ca este important ca oamenii sa vada escavatorul lucrand pe santiere, care,…