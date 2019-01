Malaezia: Un nou sultan ar urma să devină viitorul rege al ţării Statul malaezian Pahang a anuntat sambata ca are acum un nou sultan care ar urma sa fie ales in curand drept noul rege al Malaeziei, dupa abdicarea in mod surprinzator a fostului rege, Muhammad al V-lea, care, potrivit unor zvonuri, s-ar fi casatorit cu o rusoaica, fosta Miss Moscova, relateaza AFP. Malaezia este de la castigarea independentei, in 1957, o monarhie constitutionala cu un sistem neobisnuit: regele sau se schimba la fiecare cinci ani, fiind ales din randul familiilor regale ale fostelor regate din care este formata tara. Deoarece fostul rege a abdicat dupa doi ani de domnie, el trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

