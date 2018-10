Stiri pe aceeasi tema

- Rosmah Mansor, sotia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestata miercuri si va fi acuzata de spalare de bani, a declarat avocatul ei pentru Reuters.Rosmah Mansor a fost retinuta dupa ce a fost chestionata de Comisia anticoruptie din Malaezia, a precizat avocatul ei K.

- Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat miercuri si va fi pus sub acuzare in cadrul unei anchete in care este suspectat ca si-a insusit 628 de milioane de dolari din fondul de stat malaezian pentru dezvoltare 1MDB, au anuntat autoritatile malaeziene, relateaza AFP. Comisia…

- Sotia fostului prim-ministru pakistanez Nawaz Sharif a decedat la o clinica din Londra, dupa o batalie de peste un an cu cancerul, a anuntat familia sa marti, transmite dpa preluata de Agerpres. Starea lui Begum Kulsoom Nawaz, care avea 68 de ani, s-a agravat in cursul noptii si a fost trecuta…

- Practicanta a meditației Mindfulness, soția fostului premier al României, Dacian Cioloș, s-a rugat pentru țara noastra. ”Astazi, intre orele 20.55 și 21.25, voi practica o tehnica formala de Mindfulness și îndrepta Stare de Prezenta catre România…

- Daciana Sarbu pleaca din PSD. "Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in Grupul S&D. Voi continua sa lupt pentru aceleasi cauze in care am crezut si pana acum…