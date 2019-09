Stiri pe aceeasi tema

- Fumul toxic provocat de incendiile de padure tropicala din Indonezia au obligat cateva sute de scoli sa-si inchida portile in Asia de Sud-Est, au declarat marti autoritatile indoneziene si malaeziene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In Malaezia, circa 400 de scoli au fost inchise in noua…

- In Malaezia, circa 400 de scoli au fost inchise in noua districte din statul Sarawak de pe insula Borneo, al carui teritoriu este impartit cu Brunei si Indonezia.Mai mult de 150.000 de elevi au fost afectati de inchiderea scolilor, a precizat departamentul local al educatiei.In…

- Incendiile au izbucnit in sase provincii, ridicand poluarea aerului in anumite regiuni la niveluri periculoase pentru sanatate, a declarat Agus Wibowo, purtator de cuvant al Agentiei Nationale de Gestionare a Dezastrelor Naturale. 'Cel putin 358 de focare active au fost detectate luni', a precizat…

- Regiunea Amazonului, plaman vital al planetei, nu poate lasa pe nimeni indiferent atunci cand cade prada flacarilor sau despaduririlor, chiar daca este un teritoriu brazilian. O singura persoana nu ar trebui sa aiba puterea de a stabili politici care afecteaza direct restul umanitatii, scrie The Atlantic.

- Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al departamentului pentru…

- "In pofida unor eforturi semnificative in cursul noptii (de duminica spre luni), un perimetru de 10% (din zona incendiata) se afla inca sub flacari", mai ales in "zone unde accesul este dificil", a declarat comandantul Pedro Nunes, purtatorul de cuvant al serviciilor de protectie civila, in cadrul…

- Incendiile de padure izbucnite sambata intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei se aflau in proportie de 90% sub control luni dimineata, a declarat Protectia Civila, care a anuntat insa ca urmeaza o noua zi dificila, relateaza AFP. "In pofida unor eforturi semnificative in cursul noptii (de duminica…