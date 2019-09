Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Amazonia afecteaza și fotbalul din "Tara Cafelei". Un meci din liga a treia, dintre formatiile Atletico Acreano si Luverdense, a fost intrerupt de arbitru in minutul 6 din cauza fumului dens, ce s-a abatut asupra arenei.

- Incendiile au izbucnit in sase provincii, ridicand poluarea aerului in anumite regiuni la niveluri periculoase pentru sanatate, a declarat Agus Wibowo, purtator de cuvant al Agentiei Nationale de Gestionare a Dezastrelor Naturale. 'Cel putin 358 de focare active au fost detectate luni', a precizat…

- E prapad in Amazonia, acolo incendiile nu contenesc de zile bune. Sao Paolo este plin de fum și ziua s-a transformat in noapte. Valul de fum vine de la o distanța de aproximativ 3.000 de kilometri și a intunecat cerul orașului timp de o ora.

- Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, scrie agerpres.ro.

- Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, relateaza Xinhua.

- Doua scoli din capitala franceza situate in acelasi cartier cu catedrala Notre-Dame, care gazduiesc pe timpul verii 180 de copii in cadrul unui centru de recreere, au fost inchise joi din cauza unei...

- Doua scoli din capitala franceza situate in acelasi cartier cu catedrala Notre-Dame, care gazduiesc pe timpul verii 180 de copii in cadrul unui centru de recreere, au fost inchise joi din cauza unei concentratii ridicate de plumb, a anuntat municipalitatea

- In sudul Frantei au fost inregistrate temperaturi record. Termometrele au indicat 45,1 de grade Celsius, valori fara precedent pentru regiunea Carpentras. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile ar putea creste si mai mult.