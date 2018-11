Stiri pe aceeasi tema

- Business International Loteria preturilor petrolului, un joc al rusilor, sauditilor si americanilor de care depinde ascensiunea sau caderea economiilor din intreaga lume Tweet Print Mail Autor: Bogdan Cojocaru astazi, 19:54 11 Fortat de protestele din weekend sa iasa cu explicatii pentru…

- In noaptea de duminica spre luni au intrat in vigoare sanctiunile SUA impotriva Iranului in forma lor deplina, la 6 luni de la iesirea SUA din JCPOA, Acordul nuclear cu Iranul. Motivul a fost targul prost si continuarea cercetarii nucleare in Iran, dublata de testele cu rachete balistice si mai ales…

- Cresterea preturilor petrolului a fost o mana cereasca pentru bugetul Rusiei, o economie dependenta de exporturile de titei si gaze naturale, insa da Kremlinului o durere de cap sub forma scumpirii benzinei.

- A surprins, fara discuție, absența din lotul Petrolului, la meciul de marți, 9 octombrie 2018, cu Luceafarul Oradea, a pana acum titularului postului de atacant, Sergiu Arnautu, ba chiar și a fundașului central sau mijlocaș la inchidere Paul Antoche, refacut total dupa o accidentare suferita la finalul…

- Petrolul Ploiești pregatește atent meciul de la Cluj, cu Universitatea, care are loc duminica, de la ora 18.00. Antrenorul Leo Grozavu a organizat un meci amical cu o echipa de nivel județean, CS Paulești, pentru da posibilitatea de a juca și fotbaliștilor care au prins mai rar minute in partidele oficiale.…

- Doctorul nutrionist Mihaela Bilic vorbeste despre cele doua mari diete foarte populare in intreaga lume, cea low-carb, fara zahar, sau cea low fat ... The post Care dieta e mai eficienta, cea fara grasimi sau cea fara zahar? appeared first on Renasterea banateana .

- Prim-ministrul Malaeziei, Mahathir Mohamad, a anuntat marti ca va renunta la doua proiecte majore de infrastructura, care urmau sa fie efectuate de companii chineze, pentru simplul fapt ca sunt mult prea scumpe...

- Petrolul revine in „arena lupilor” dupa startul sub asteptari, pe teren propriu, din Liga a II-a, acel 0-0 cu FC Snagov, urmat de victoria, obtinuta fara mari probleme, la scor de neprezentare in deplasarea de la Chiajna, contra ilfovenilor de la CS Balotesti. Cu „rodajul facut”, dupa acest meci cu…