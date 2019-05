Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului din Malaezia a promis ca va trimite inapoi 400 de tone de deseuri din plastic contaminate, pe fondul ingrijorarilor crescande potrivit carora importurile ilegale de deseuri din plastic vor transforma tara intr-o "groapa de gunoi", a informat marti ziarul New Straits Times, citat…

- "De aceea vrem sa controlam (importurile de deseuri din plastic). Vrem sa ripostam", a declarat ministrul mediului, stiintei, tehnologiei si schimbarilor climatice, Yeo Bee Yin, in cadrul unei conferinte de presa, in timpul unei vizite in Portul Klang, cel mai mare port din Malaezia."Ele…

- Aceasta categorie de cheltuieli a crescut astfel cu 11% fata de anul 2017, cand s-a ridicat la 20,8 miliarde euro, potrivit documentului de lucru elaborat de Ministerul de Finante german. Aceasta crestere a fost mai ales urmarea sporirii cheltuielilor publice privind masurile destinate tinerii migrantilor…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati se inscrie in circuitul muzeal dedicat evenimentului european Noaptea Muzeelor 2019 cu expozitia temporara ReSonance – Arta picturala japoneza, realizata de artistul plastic galatean Roland Pangrati.

- Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub…

- Guvernul de la Seul are in vedere livrarea de ajutor alimentar Coreei de Nord dupa ce presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat acordul in cadrul unei convorbiri telefonice avute marti cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, transmite EFE potrivit Agerpres. Ministerul sud-coreean…

- Circulatia aerului, preponderent din sector sudic, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, inspre sudul, centrul si estul Europei, inclusiv in Romania, conform Ministerul Mediului. ‘Administratia Nationala de Meteorologie informeaza…

- China intenționeaza sa iși reduca importurile de deșeuri solide la zero pana anul viitor, cu scopul de a diminua poluarea și de a incuraja reciclatorii sa trateze cantitați crescute de deșeuri menajere, a declarat joi un oficial al ministerului mediului, potrivit Reuters. Incepand cu anii…