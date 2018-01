Stiri pe aceeasi tema

- Simona Marcu a fost aleasa noul sef al Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatoarea a obtinut, cu un scor de 11 la 8, un mandat pentru un an. Printre cei care au votat-o se numara si actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Alegerile de astazi au avut loc in timpul unei sedinte prezidata…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Relaxat, cu un zambet larg, Vladimir Putin le-a prezentat pasaportul sau membrilor comisiei de inscriere in cursa electorala si un dosar cu documente care au fost verificate in prealabil de comisia elctorala. In varsta de 65 de ani, Putin se prezinta la alegeri ca fiind candidat independent…

- Uniunea Europeana a publicat astazi o declarație care critica autoritațile ruse pentru neadmiterea liderului opoziției, Alexei Navalnii, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse. „Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia privind neamiterea liderului opoziției Alexei Navalnii…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Rezultate soc dupa scrutinul din Catalonia. Potrivit rezultatelor partiale, Partidul Cetatenilor (CS), formatiune unionista care doreste ca regiunea Catalonia sa ramana in cadrul Spaniei, a obtinut 25% din voturi si va avea 36 de mandate in noul Legislativ. Cele trei formatiuni proindependenta, Stanga…

- Ministrul libanez de Interne, Nohad Machnouk, a aprobat vineri o noua lege ce reglementeaza alegerile legislative, care vor avea loc pe 6 mai 2018, dupa ce au fost indelung amanate, relateaza Reuters.Dupa alegerile din 2009, Parlamentul si-a extins in trei randuri mandatul, a carui durata…

- Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din 2018 din Brazilia. Presa titreaza ca fotbalistul vrea sa obțina un mandat de senator. Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din Brazilia. Potrivit Football Italia , fotbalistul iși va anunța candidatura abia in…

- Deputatul PNL Florin Roman și-a lipit pe gura o banda de scotch in plenul Camerei, acuzandu-i pe cei din majoritatea parlamentara ca vor sa inchida gura Opoziției. „Astazi traim o noua inovație procedurala, cu doua ședințe de vot final in aceeași zi ca sa trecem Regulamentul fara dezbatere, ca sa dam…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la B1 TV, legat de prezenta liderilor opozitiei la manifestatiile din Piata Victoriei ca acestia participa „pe post de circari”, in speranta ca vor mai aduna voturi, el acuzand organizatiile civice ca „s-au inhaitat" cu politicienii si spunand…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, cel al USR, Dan Barna, împreuna cu reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice se vor întâlni, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor, au declarat surse oficiale. …

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus la Parlament, impreuna cu Tudor Ciuhodaru (PSD) si Marian Cucsa (ALDE), un proiect care ar anihila capacitatea de reactie a Opozitiei. Astfel, proiectul prevedere modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat in plen, dupa epuizarea timpului alocat…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Fostul premier egiptean Ahmed Shafik, expulzat sambata din Emiratele Arabe Unite (EAU), unde locuia de cinci ani, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca analizeaza in continuare posibilitatea de a candida in alegerile prezidentiale de anul viitor, relateaza AFP, conform news.ro.El…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin

- Fostul premier, in varsta de 81 de ani, spera astfel sa-și faca reintrarea in viața politica, obiectivul sau acum fiind un mandat de deputat la alegerile legislative din primavara anului viitor, dar este posibil ca decizia CEDO sa nu vina atat de repede. Primele audiere a avut loc miercuri…

- Dezbaterile privind modificarea legilor justitiei continua Prima zi de dezbateri în comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a fost marcata de dispute între Putere si o parte a Opozitiei. Parlamentarii PNL au parasit lucrarile, nemultumiti de respingerea propunerii…

- Opoziția, dezbinata in privința inițierii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose. PMP ii acuza pe liberali ca nu i-au contactat și vor ca Opoziția sa vina cu o alternativa de premier. In replica, PNL, prin vocea Ralucai Turcan spune ca moțiunea este doar la stadiul redactarii textului și ca…

- Guvernatoarea capitalei nipone Tokyo, Yuriko Koike, va demisiona de la președinția formațiunii politice naționale pe care a inființat-o, Partidul Speranței, dupa usturatoarea infrangere in alegerile legislative de luna trecuta, au anunțat marți mai multe mass-media nipone, informeaza AFP. …

- Arabia Saudita a anuntat ca va gazdui o "reuniune plenara" a diferitelor factiuni ale opozitiei siriene intre 22 si 24 noiembrie la Riad, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Guvernul saudit, care sustine Inaltul Comitet de Negocieri (HCN) alcatuit din grupari rebele opuse regimului condus de…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a anuntat vineri ca intentioneaza sa initieze schimbari legislative pentru consolidarea democratiei in perspectiva alegerilor locale de anul viitor, insa analistii politici sustin ca masurile au un scop pur electoral, informeaza Reuters.Alegerile…

- Victor Ponta a fost exclus din PSD, asta deși aducea o zestre electorala importanta partidului. Acum, Ponta este locomotiva electorala pentru ProRomania, iar acest lucru s-a vazut inca de la primul test electroal major. Citește și: Infrangere mare pentru PSD. Liberalii au recaștigat Primaria…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Târgu-Jiu, ca formatiunea politica Pro România va avea un candidat la alegerile prezidentiale din 2019. „Pro România va avea un candidat (la alegerile prezidentiale din 2019 n.r.), nu se afla în aceasta sala candidatul,…

- Avocatul Alexei Navalnîi nu are niciun drept legal sa candideze în cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei…

- 9176290Noul ministru al apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a fost investit marți in funcție, dupa ce președintele parlamentului, Andrian Candu, a semnat in locul președintelui Igor Dodon decretul privind numirea sa, conform deciziei adoptate saptamana trecuta de Curtea Constituționala,…

- Parlamentul Kurdistanului irakian a votat marți in favoarea amanarii cu opt luni a alegerilor legislative ce erau prevazute sa aiba loc la 1 noiembrie și urmeaza sa anunțe in viitorul apropiat noua data a alegerilor prezidențiale ce trebuiau sa aiba loc in aceeași zi, informeaza AFP. Acest…

- Presedintele de centru-dreapta al Argentinei, Mauricio Macri, a obtinut o noua victorie electorala - coalitia sa, Cambiemos, a castigat alegerile legislative de la mijlocul mandatului si isi va consolida pozitia in Parlament, ceea ce ii va permite sa isi continue reformele liberale incepute, relateaza…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, are un avans de 20 de procente in cadrul alegerilor parlamentare din Cehia, dupa numararea a trei sferturi dintre buletinele de vot, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga. Formatiunea ANO a obtinut 30,87% dintre sufragii,…

- Profitand de lipsa de incredere a cehilor in clasa lor politica si in „ordinele Bruxelles-ului“, miscarea populista ANO a miliardarului Andrej Babis, supranumit „Trump al Cehiei“, a castigat alegerile legislative care au avut loc vineri si sambata, relateaza agentiile internationale de presa.

- Miscarea populista ANO, condusa de miliardarul Andrej Babis, conduce detasat in alegerile legislative desfasurate vineri si sambata in Cehia, fiind urmata de partidul de extrema dreapta SPD, antiimigratie si anti-UE, indica rezultatele anuntate dupa numararea a 63% din buletinele de vot, in urma…

- Andrej Babis, considerat favorit la castigarea alegerilor legislative din Cehia, promite ca va combate coruptia si va gestiona statul la fel cum isi conduce afacerile, ceea ce ar putea pune probleme pentru cea mai mare companie de utilitati aflata in portofoliul statului ceh, grupul CEZ, transmite Reuters.

- Andrej Babis, considerat favorit la castigarea alegerilor legislative din Cehia, promite ca va investi masiv in infrastructura, va scadea TVA si va reduce povara fiscala pentru companii si muncitori, insa toate aceste promisiuni ar putea pune in pericol echilibrul bugetar, informeaza Reuters. Miliardarul…

- Aproape un sfert din exporturile Romaniei este asigurat de industria auto, de aceea acest sector trebuie incurajat, iar Guvernul a luat o serie masuri in acest sens, a declarat, marți, Florin Vodița, consilier de stat al primului ministru, in cadrul unei conferințe de specialitate. "Dvs.…

- Partidului Popular (OVP-conservator), condus de Sebastian Kurz, a castigat alegerile legislative anticipate din Austria cu 30,2 % din voturi , potrivit sondajelor de la iesirea la urne realizate de institutul SORA. Pe locul doi s-a clasat Partidul Libertatii ( FPO- de extrema-dreapta) cu 26,8% si iar…

- Partidul Poporului (conservator) din Austria, condus de Sebastian Kurz, actualul ministru de externe al tarii, in varsta de doar 31 de ani, a iesit pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate duminica, potrivit sondajelor de la iesirea de la urne, anunta AFP. Kurz este pe cale, astfel, sa devina…

- Dacian Cioloș a raspuns afirmațiilor facute de Victor Ponta cu privire la o eventuala negociere cu Liviu Drangea. Cioloș a catalogat drept “bazaconie” declarația fostului lider social-democrat și a precizat ca nu dorește sa faca politica alaturi de PSD. Advertisement Intr-o postare pe Facebook, Dacian…

