Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Municipiului București va invita astazi, de la ora 18.30, la vernisajul expoziției tematice „Curiozitați arhitectonice bucureștene: Gheorghe Leahu”, eveniment care are loc la Muzeul Dr. Nicolae...

- Muzeul Municipiului București va invita miercuri, 28 august 2019, ora 18.30, la vernisajul expoziției tematice „Curiozitați arhitectonice bucureștene: Gheorghe Leahu”, eveniment care va avea loc la Muzeul Dr....

- Publicarea de catre guvernul rus a protocolului secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, a sporit diviziunile intre rusii care cred ca URSS nu avea la acea vreme alta alternativa decat sa incheie acest pact cu Germania nazista si cei care considera ca el i-a dat…

- Pravalia lui Manuc aduce in centrul Capitalei produse traditionale romanesti, fiind prima investitie a Grupului City Grill in aceasta noua directie, in valoare de 80.000 de euro, potrivit unui comunicat emis miercuri.

- Alianta PSRM-ACUM este indignata ca Moldova 1 a realizat un reportaj despre protestul din fata Parlamentului, in care un grup de oameni au declarat greva foamei pentru a obtine demisia presedintelui tarii, Igor Dodon.

- ''In toamna vom continua discutiile, toate negocierile pe care le purtam sa cautam oportunitati in care sa putem sa maximizam numarul de voturi pe care putem sa-l obtinem la motiunea de cenzura. Obiectivul nostru este sa dam jos cat mai repede acest Guvern, adica sa inchidem aceasta guvernare. Din…

- Un scandal a izbucnit, marți, in randurile opoziției, iar protagonist a fost deputatul USR, Cristian Ghinea. Acesta a caștigat un mandat de europarlamentar in data de 26 mai și a demisionat din Parlamentul național pentru a pleca la Bruxelles.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la…