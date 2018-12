Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a majorarii salariului minim, toti angajatii din Romania vor trebui sa semneze noi contracte de munca. Noile acte vor trebui raportate la Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REGES) sau prin aplicatia Revisal. Astfel, contractele vor ajunge in posesia autoritatilor.…

- Hotarârea de Guvern privind creșterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, creștere diferențiata în funcție de studii superioare și cel puțin 1 an în domeniul în care s-au specializat a fost deja publicata în Monitorul Oficial, deși Guvernul a adoptat-o abia cu…

- Hotararea de Guvern privind salariul minim care va fi impus inclusiv in firmele private de la 1 ianuarie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, salariul minim pe economie va creste de la ...

- Hotararea de Guvern care marește salariul minim pe economie a fost publicat azi, luni, 10 decembrie 2018, in Monitorul Oficial.De la 1 ianuarie 2019, salariile minime se vor mari diferențiat in funcție de studii, angajații cu studii medii vor avea un salariu brut de 2080 de lei iar cei cu studii…

- Ieri, premierul Viorica Dancila a anuntat ca salariul minim brut va creste de la 1 ianuarie la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si un an vechime in domeniu. Aceasta a precizat ca informatiile privind inghetarea pensiilor si salariilor sunt eronate, potrivit…

- Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), cu sprijinul Inspectiei Muncii, a realizat un studiu din care reiese ca doar foarte puțini romani au salarii „ca-n Vest“. Astfel, sub 2% dintre angajatii romani castigau anul trecut peste 2.000 de euro brut lunar, in timp ce 17% dintre salariatii romani…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, referitor la precizarile Parchetului General ca protocoalele Parchetului cu SRI au fost incheiate in baza unei hotarari de guvern din martie 2005, ca o hotarare de guvern nu inseamna baza legala, ele fiind "sub lege"."Nu, nu știam de ce spuneți (de hotararea…

- Cornelia Nagy a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Cornelia Nagy a fost secretar…