- Prezenta de spirit a unui pompier cu experienta a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitesti. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimistilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, soferul…

- Primarul comunei Milcovul, Mihai Neața, a anunțat ca a semnat contractul de proiectare si execuție pentru obiectivul „Extindere rețele de canalizare comuna Milcovul, județul Vrancea“. „Acest obiectiv vine in completarea primului proiect aflat deja in derulare, derulat in comuna noastra de Consiliul…

- Astazi dimineața, specialiștii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Banat" au fost solicitați sa intervina in mai multe localitați: Bara The post Situație dramatica in Timiș. Barbat salvat dintr-o mașina surprinsa de ape appeared first on Renasterea banateana .

- Doi romani, ambii soferi pentru o firma din Italia, au devenit eroii zilei in peninsula dupa o operatiune de salvare demna de filmele de actiune. Potrivit Gazzetta di Mantova, Daniel Danaila si Alexandru Ciofu au salvat de la moarte doi pensionari a caror masina cazuse intr-un canal de irigatii in urma…

- Tinerii din județul Vrancea au participat in numar mare la evenimentul „Liniște, la Balada se citește!”, organizat de Consiliul Județean Vrancea in perioada 21-23 mai 2019, la Focșani și Adjud, in contextul in care anul 2019 este declarat Anul Carții in țara noastra. Pe parcursul celor trei zile, peste…

- Cetatenii care au tranzitat duminica orasul Targoviste sau care ar fi vrut sa intre pe anumite strazi ar fi trebuit sa stie o parola, conform unui comunicat al IPJ Dambovita. Masura a fost luata, potrivit politistilor, pentru a facilita accesul masinilor in zona unde avea loc un miting electoral.

- Romania a obținut locul I și cupa ”Vrancea County Water Polo Tournament” la Turneul Internațional de Polo pe apa Evenimentul organizat de Consiliul Județean Vrancea, ”Vrancea County Water Polo Tournament”, care a avut loc la Bazinul de inot didactic din strada Aleea Stadionului nr. 2, Focșani, și-a…

- In cursul noptii de sambata spre duminica, politistii au verificat 121 de autovehicule, au legitimat 109 persoane, au aplicat 12 sanctiuni contraventionale si au depistat un conducator auto in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive.