Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP.

- Cei 39 de morți descoperiți intr-un camion langa Londra erau cetațeni chinezi. E o informație anunțata de BBC, care citeaza surse din poliție. Intre timp, in cadrul anchetei au fost percheziționate mai multe locuințe din Irlanda de Nord, țara natala a șoferului.

- Cei 39 de oameni gasiți morți într-un tir frigorific în apropiere de Londra în noaptea de marți spre miercuri erau cetațeni chinezi, scrie joi presa britanica, preluat de AFP.Ultima oara când o tragedie de asemenea amploare a avut loc în Marea Britanie a fost în…

- Sapte percheziii au fost efectuate la Monaco, Londra si Liege si doua persoane au fost arestate, in cadrul unui dosar de coruptie in fotbalul belgian. Este vorba despre un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles.Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…

- Agenti din cadrul agentiei pentru Imigrari si Vama (ICE) au arestat 680 de persoane care lucrau ilegal, in urma unor raiduri ce au avut loc miercuri in statul american Mississippi. Este cea mai ampla operatiune antiimigratie desfasurata intr-un singur stat, informeaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 13 au fost date disparute dupa ce Taifunul Wipha a lovit coasta nordica a Vietnamului, au informat luni autoritatile, citate de DPA. Cea mai afectata provincie a fost Thanh Hoa, unde trei persoane si-au pierdut viata si 12 sunt date disparute,…