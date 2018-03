Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii de masini second-hand trebuie sa fie atenti nu doar la numarul de kilometri reali parcursi de autoturism, ci si la daunele avute, 67% dintre masinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta avand cel putin un incident, potrivit unui studiu realizat de un site de specialitate.…

- In ultimele luni, locuitorii din Europa au putut vedea cum timpul trece pe langa ei. Ei bine nu a fost vorba doar despre imaginatia lor: pe intregul continent, ceasurile electronice, precum cele de pe cuptorul cu microunde sau de pe cafetiere, au inregistrat o intarziere de sase minute. Principala cauza…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani.

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Eurodeputatul Razvan Popa a transmis, in luna decembrie, o solicitare catre Comisia Europeana, de luare a unor masuri de combatere a fraudelor de pe piata masinilor second-hand si falsificarea kilometrajelor. Ca urmare, forul european a venit cu un raspuns ce confirma necesitatea implementarii unor…

- Registrul Auto Roman, impreuna cu cei de la ASF, doresc sa faca o aplicatie prin care orice cumparator poate afla informatii despre un autovehicul rulat pe care acesta doreste sa-l cumpere. Orice automobil importat in Romania care ajunge la RAR, ...

- Autoritațile vor sa introduca un serviciu prin care, cu ajutorul unui SMS, cumparatorii vor putea sa afle date despre istoricul de kilometri ai unui autovehicul, eventuale probleme tehnice sau daunele mașinilor second-hand pe care doresc sa le cumpere.

- Un accident rutier neobisnuit a avut loc in aceasta dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din cauze, deocamdata, necunoscute un autoturism s a infipt in gardul unei societati comerciale de pe marginea variantei de ocolire a municipiului.Probabil, tot din cauza vitezei cu care circula,…

- Un accident grav a avut loc in urma cu putin timp in localitatea Viisoara din Constanta. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un alt autoturism, apoi s-a rasturnat peste acesta.

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand.

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce acesta a cauzat un accident rutier.”La data de 24.01.2018, în jurul orei 21:45, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Echipajele SMURD au intervenit la 46 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 6 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung…

- ULTIMA ORA…In urma cu puțin timp, ambulanța vasluiana a fost solicitata sa intervina la un accident de circulație petrecut pe raza localitații Valeni. Din primele cercetari, in accident au fost implicate doua autoturisme și au fost ranite doua persoane: un barbat de 43 de ani și o femeie de 50 de ani.…

- Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, sambata, in urma impactului dintre patru masini pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu DJ 607A. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier in care a fost implicat un conducator auto din Jucu s-a produs joi, 18 ianuarie, in judetul Alba. In jurul orei 15.20, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, un barbat de 32 de ani din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen in directia Teius…

- Piata totala a masinilor si utilitarelor noi a fost de 150.000 de unitati anul trecut, dar ar fi putut ajunge la 180.000 daca timbrul de mediu ar fi ramas in vigoare, este de parere directorul comercial al Renault Romania, Hakim Boutehra. El mai spune ca "invazia" masinilor second-hand, 560.000 aduse…

- Este sezonul vacantelor pentru celebritati, iar Bella Hadid o stie foarte bine. Dupa un an intens de munca, ce a propulsat-o pe culmile succesului, vedeta a mers la ski intr-o statiune din Muntii Alpi.

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Accident grav pe strada Petricani din Capitala. Un barbat in varsta de 30 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un TIR. Un echipaj de politie este prezent la fata locului. Revenim cu mai multe detalii.

- Accident rutier produs luni dimineata, in jurul orei 8.40, pe raza comunei Sotrile. O soferita a pierdut controlul volanului, autoturismul a parasit partea carosabila si a intrat intr-un pom de pe marginea drumului. Din fericire, conducatoarea auto nu a fost ranita, iesind singura din autoturism. Aceasta…

- Un tanar de 19 din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut controlul…

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- In 2017, Ministerul Sanatații a alocat un buget de peste 8 milioane de lei județului Suceava, pentru tratamentul pacienților cu accident vascular cerebral și infarct miocardic și pentru cei care au necesitat terapie intensiva. Anunțul a fost facut de șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica,…

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa, potrivit agerpres. Masina oficiala in care…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- La data de 10 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au fost sesizati prin apelul 112, de un participant la trafic, din comuna Plopsoru, despre faptul ca pe DE 79, localitatea Plopsoru a avut loc un eveniment rutier. Echipa operativa constituita s-a deplasat la fata…

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Mai putin de 20- din totalul masinilor vechi achizitionate de romani anul trecut au avut istoricul verificat, adica cumparatorii au vrut sa vada daca au avut accidente, daca sunt furate din alte tari, etc. Restul de 80- au fost cumparate pe incredere, doar in baza informatiilor furnizate de vanzator.…

- ANUNTUL de care cumparatorii de MASINI SECOND-HAND se TEM. VEZI ce trebuie acestia sa stie Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat.…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului masinilor second-hand arata ca mai putin de 10% din totalul masinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea masinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea mașinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Este vorba despre o femeie care și-a pierdut viața pe loc, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus cu foarte mare viteza. Victima a fost aruncata aproximativ 50 de metri dupa trecerea de pietoni. Echipajele de urgența ajunse la fața locului nu au putut decat sa constate decesul victimei.…

- NEATENTA…In dimineata de 05 ianuarie, Politia Municipiului Husi a fost sesizata prin apel de urgenta 112 de catre o conducatoare auto de 41 de ani, din comuna Bunesti-Averesti, despre faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Tabalaesti, comuna Bunesti-Averesti, s-a rasturnat…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.

- Accident cu doi raniți inregistrat miercuri dimineața pe șoseaua de centura a municipiului, in evenimentul rutier de pe strada Barajelor fiind implicata și o ambulanța privata, care, din fericire, nu avea pacienți. Șoferul de 57 de ani,...

- Un accident spectaculos s-a petrecut luni seara, intr-o localitate din judetul Buzau. Un tanar a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina in curtea unei case. Saltul a fost uluitor, masina oprindu-se chiar in gard.A

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN2E85, in zona Crucea Comisoaiei. Din primele informații, este vorba despre un autoturism rasturnat, evenimentul soldandu-se cu cinci victime – patru adulți și un copil. Din primele date, șoferul mașinii, o Dacia Logan, ar fi pierdut…

- Un copil in varsta de 1 an a fost ranit intr-un accident rutier produs vineri in jurul orei 13 la intrarea in Gherla dinspre Dej, pe strada Dejului. Un șofer de 43 de ani din Gherla, aflat la volanul unui Opel, care circula dinspre centru spre Dej, la un moment dat a efectuat un viraj …

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, relateaza DPA.

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- O salvare a Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, aflata în misiune, a fost implicata, marti, într-un accident într-o intersectie din oras. Un copil de 10 ani a fost ranit usor.

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Sase persoane au fost ranite în urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, în zona localitatii Pojorâta din judetul Suceava, traficul rutier în zona desfasurându-se pe un singur fir, alternativ,