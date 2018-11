Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de copii au fost semnalati de familiile lor. Autoritațile franceze evalueaza posibilitatea de repatriere a unora dintre ei, identificați și localizați și in majoritate sub 6 ani, fara mamele lor. Cu toate acestea, procedura se anunta dificila, potrivit Le Figaro citat de Rador.

- Comisia Europeana a cerut vineri ‘sa se puna capat’ prelungirii controalelor la frontierele interne ale spatiului Schengen, o masura care ar trebui sa fie exceptionala, dar care a fost in mod repetat reinnoita de mai multe tari, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . ‘Nu-mi pot imagina o Europa cu frontierele…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu a fost numita ministru al Sporturilor in Franta, urmand s-o inlocuiasca pe Laura Flessel, demisionata, scrie cotidianul Le Figaro de marti. Roxana...

- Aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia, iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, conform unui sondaj comandat de CNN si efectuat de SSRS.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este…

- ”Bolnavul Europei nu e Polonia, nici Ungaria, ci Romania”, este titlul unui editorial publicat de profesorul roman Alexandru Calinescu in unul dintre cele mai citite cotidiene din Franța, Le Figaro, scrie G4Media.”Nicaieri in UE, nici in Polonia, nici in Ungaria atacurile contra justiției…

- Reprezentanti ai guvernelor din Germania, Turcia, Rusia si Franta ar putea organiza o reuniune pe tema situatiei din Siria, afirma cancelarul german, Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Associated Press, relateaza Mediafax.