- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne in guvernul de la Roma, a declarat joi ca are in vedere sa devina candidat la presedintia Comisiei Europene in cazul victoriei unei coalitii suveraniste la viitoarele alegeri europarlamentare, din mai 2019, transmite…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat vineri conducerea Comisiei Europene ca distruge Europa si a afirmat ca spera ca alegerile europarlamentare de anul viitor vor schimba peisajul politic al Uniunii Europene, relateaza Reuters. "Oameni ca (presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude)…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat marți ca summitul cu președintele american Donald Trump din luna iunie a dus la stabilitate geopolitica și ca se așteapta la un progres mult mai mare in viitorul apropiat, relateaza Reuters preluata de mediafax. Kim Jong-un i-a mulțumit omologului…

- Liderul din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a aparat vehement sentinta celor doi jurnalisti Reuters, condamnati la sapte ani de inchisoare, dupa ce au scris despre masacrul asupra musulmanilor rohingya din statul...

- Italia a confirmat vineri intentia sa de a se angaja intr-un conflict cu Uniunea Europeana cu privire la problema redistribuirii migrantilor, dintre care 150 sunt in continuare blocati in Sicilia, amenintand ca isi va reduce contributia la bugetul european, transmite AFP, scrie Agerpres. "Linie…

