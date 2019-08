Majoritatea germanilor susţin o interzicere a portului burqa Potrivit sondajului, 54% dintre cei intervievati s-au declarat ''complet'' favorabili unei interziceri a portului valului ce acopera integral fata, in timp ce 20% au spus ca sunt ''mai degraba'' pentru o astfel de reglementare decat impotriva ei.



Doar 12% dintre germanii chestionati s-au declarat impotriva introducerii unei interdictii, iar 14% nu si-au exprimat nicio opinie.



O interdictie asupra portului burqa a intrat in vigoare joi in Olanda, dupa aproape 14 ani de dezbateri.



