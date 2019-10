Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a anuntat joi ca Germania vrea sa-si sporeasca "considerabil" fortele de securitate, a doua zi dupa atentatul antisemit de la Halle care a vizat o sinagoga si a provocat moartea a doua persoane, relateaza AFP. "Trebuie sa ne intarim considerabil fortele…

- Autorul atacului comis miercuri in orasul Halle, din estul Germaniei, ar fi un barbat german in varsta de 27 de ani cu opinii de extrema dreapta, au declarat surse din domeniul securitatii pentru dpa, scrie Agerpres. Potrivit ministrului de interne german Horst Seehofer, atacul din apropierea sinagogii…

- "Atacul terorist impotriva comunitații evreiesti din orasul Halle, Germania, chiar de Yom Kippur, cea mai sfanta zi pentru evrei, reprezinta din pacate o alta manifestare a antisemitismului in Europa. Autoritațile germane sunt obligate sa acționeze hotarat impotriva acestui fenomen. Condoleanțe familiilor…

- Aproape de recesiune. Principalele institute de cercetare din Germania au inrautațit perspectivele de creștere ale celei mai mari economii a Europei Principalele institute de cercetare economica din Germania au inrautațit perspectivele de creștere ale celei mai mari economii a Europei și au cerut autoritatilor…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.