- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Conducerea Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a declansat, luni, o ancheta interna pentru a clarifica modul in care a fost diagnosticata si tratata o femeie in varsta de 63 de ani, care a murit in data de 4 ianuarie a.c., in sectia de Terapie Intensiva, la o zi dupa ce a fost ...

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…

- Mai multi angajati din cadrul Institutului Mamei și Copilului au fost suspendati astazi din functie dupa ce o pacienta i-a acuzat de neglijenta si a spus ca a avortat singura in veceul spitalului. Cazul este investigat si de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), care a inițiat…

- Fostul premier, Emil Boc, va fi citat cu mandat de aducere de procurorii DIICOT. Motivul?- Acesta ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, susțin jurnaliștrii Antena3.

- Romanii par sa se pregateasca de un 2018 cu un euro tot mai scump. Depozitele populatiei constituite in valuta au crescut intr-un ritm sustinut in noiembrie, in timp ce plasamentele in lei au inceput sa scada, conform datelor publicate de BNR. Daca in cazul firmelor, unde tendinta este si mai pronuntata,…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce si acuzatii de mita si chiar trafic de organe.

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Dupa ce purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a confirmat amenda aplicata in Centrul Istoric al municipiului Botoșani, șefii Poliției au revenit cu un nou punct de vedere.

- Carmen Serban a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa ce unul dintre videoclipurile ei a starnit controverse pe retelele de socializare, pentru ca a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”, institutia demarand, marti, o ancheta interna in…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, luni, oprirea anchetei disciplinare in cazul magistratilor DNA Jean Uncheselu, Paul Dumitriu si Marius Bulancea, cei care s-au ocupat de investigatiile din dosarul OUG 13, constatand nulitatea actiunii Inspectiei Judiciare. Decizia nu este definitiva.

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan a explicat in doua postari pe Facebook cum ii este afectata munca de ancheta in cazul noilor schimbari anuntate din Codul penal si Codul de procedura penala. Lancranjan instrumenteaza in acest moment ancheta in cazul Liviu Dragnea -Tel Drum. In acelasi timp,…

- Ministerul Economiei a anuntat miercuri ca va monitoriza ancheta privind incidentul soldat cu decesul unui angajat al combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea si ranirea altuia. Un muncitor a murit si altul a fost ranit in urma unui accident produs, marti, pe platforma combinatului. ”Ministerul…

- Ed Lee a murit marti dimineata, la ora locala 01.11 (ora 11.11, otra Romaniei), decesul fiind facut public 70 de minute mai tarziu. Fostul primar Willie Brown a declarat ca Lee a facut infarct, el aflandu-se la cumparaturi atunci i s-a facut rau. A fost transportat de urgenta la Zuckerberg San Francisco…

- Majoritatea PSD-ALDE ar putea solicita, luni, in Biroul permanent, convocarea unei sedinte a plenului Camerei, cu sesiune de vot final, dupa sedinta solemna de omagiere a Regelui Mihai, programata intre orele 15.00-17.00, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse parlamentare.

- Dezbateri in Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei, reia de la aceasta ora, dezbaterile asupra celei de-a doua legi din pachetul de modificare a actelor normative din sistemul judiciar. Majoritatea intentioneaza sa…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- Trei barbati au fost inculpati marti de justitia din Malta in ancheta privind uciderea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub masina sa, transmit EFE si AFP, scrie agerpres.ro. Acuzatii, cu antecedente penale, sunt fratii George…

- CCR va dezbate in 13 decembrie sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse. Presedintele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti, la Iasi, ca a fost demarata o ancheta pentru a se afla de ce politistul care a fost ranit la Radauti a participat la o misiune fara sa aiba casa de protectie. "Am fost si l-am vazut pe colegul nostru. E intr-o stare critica, dar stabilizat.…

- Deutsche Bank a fost somata de catre procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta in dosarul rus, sa-i furnizeze documente despre legaturile pe care le are cu Donald Trump si cu familia acestuia, potrivit cotidianului Handelsblatt si Bloomberg, scrie AFP.Aceasta cerere a fost adresata…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan. Actualul senator rade de interventia celor de la SRI, dar lanseaza o ipoteza incredibila.Citește și: Se anunța schimbari radicale la programul Prima Casa: Cum vor fi afectați romanii…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Ancheta in cazul unui groaznic accident rutier in care a murit un copil in varsta de 8 ani, la care nici macar necropsia nu era depusa la dosar, la patru luni de la tragedie, a fost partial deblocata dupa ce situatia anormala a fost semnalata saptamana trecuta de cotidianul nostru. Parintii ...

- Un sondaj de opinie releva faptul ca jumatate din cetatenii germani sunt in favoarea convocarii de alegeri anticipate. Sondaj a fost realizat dupa ce cancelarul Angela Merkel nu a reusit sa ajunga la un acord pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza Agentie reuters.com. Formatiunea…

- Fragilizat de „revolutia fiscala”, care a adus incoerenta in mediul de afaceri si sindical, guvernul venind constant cu noi si noi „imbunatatiri”, dar si de saltul inainte facut de inflatie si deficitul comercial si de cont, leul nu mai face fata presiunilor depreciative. Cursul euro a crescut de la…

- In primul rand, ca barbații sunt chiar mai pretențioși decat femeile cand vine vorba despre alegerea parfumului, lucru valabil și in cazul pantofilor sport sau al tricourilor. Asta și pentru ca investesc in mult mai puține piese, comparativ cu doamnele, și au invațat una dintre cele mai importante reguli…

- O noua investigație de amploare vizeaza din nou brand-ul auto german Volkswagen. Administratia SUA pentru Siguranta traficului rutier a initiat o investigatie in cazul unor defectiuni ale airbagurilor montate la 415.000 de vehicule Volkswagen, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax .…

- Oamenii legii au deschis un dosar penal și fac cercetari pentru moarte suspecta in cazul femeii de 49 de ani, din Roșia de Amaradia, care a decedat dupa ce și-a dat foc la finalul saptamanii trecute. Ancheta este coordonata de un procuror...

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le a cerut astazi judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el. Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti inculpati din dosar. S a spus ca, avand…

- Politistii gorjeni ii ancheteaza pe parintii unui copil de un an si noua luni, din comuna Berlesti, care duminica a suferit arsuri cu apa fierbinte. Copilul se afla in bucataria familiei, unde se juca. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului ...

- Poliția Transporturi Feroviare (TF), sub coordonarea procurorilor, a inceput cercetarile in rem, pentru fapta, in cazul accidentului de munca in care trei muncitori au murit, sambata, in zona Peștera Bolii, din apropiere de Petroșani, dupa ce un mal de pamant s-a prabușit peste ei. Cercetarile…

- O familie din satul Vurpar, comuna Vintu de Jos, a trecut printr-o perioada incredibila in ultimul an de zile. Cercetasi pentru ca le crestea canepa in gradina de zarzavaturi, cei doi soti au fost, in final, achitati.

- Una din anchetele privind incendiul „Colectiv”, care este in continuare pe masa procurorilor, este in faza de efectuare a unor expertize judiciare, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Ancheta in acest caz il vizeaza pe artificierul Marian Moise si pe patronii „Colectiv” si ai societatii…

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca liderii coalitiei au decis ca Guvernul sa modifice codurile fiscale astfel incat controlorii fiscali sa nu poata bloca discretionar restituirea de TVA, doar pe baza unei suspiciuni ca respectivul agent economic stia de nereguli la o alta firma de pe lantul de TVA. Presedintele…

- Vine frigul si implicit cresc facturile la întretinere. Cei mai afectati vor fi pensionarii, care vor suporta cu greu majorarile. „Factura la întreținere cu prețurile care au crescut pâna acum și cu ce e în perspectiva va fi mai mare cu 15-20%”, susțin Viorel…

- Doua cazuri de delapidare de proportii, care vizeaza in principal casierele care au lucrat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Suceava si care afecteaza direct foarte multi membri ai asociatiei, stagneaza de multa vreme in faza de ancheta la Serviciul de Investigare a Criminalitatii ...

- Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a finalizat activitațile de investigație în cazul accidentului de aviație civila produs în data de 9 iunie 2017 pe Aerodromul Traian Dârjan Cluj, în care a fost implicata aeronava CESSNA 182P. “În…

- In ciuda promisiunilor repetate ale echipelor guvernamentale care s-au succedat la Palatul Victoria ca vor modifica regimul redevențelor percepute companiilor petroliere, aflate de ani de zile la un nivel extrem de scazut, Guvernul Tudose pune in dezbatere o lege a redevențelor care nu schimba aproape…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a declarat ca liberalii vor cere demisia lui Calin Popescu-Tariceanu din fruntea Senatului daca acesta va contesta la CCR ancheta în cazul Belina, potrivit Agerpres. CITEȘTEȘI: Calin Popescu Tariceanu a cedat. Președintele Senatului a anuntat…