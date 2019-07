Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel (65 de ani) da asigurari ca «se simte foarte bine», deși miercuri a fost vazuta intr-o noua criza de tremur, chiar in cadrul unei ceremonii oficiale. Acest incident, al treilea in mai puțin de o luna, spun surse informate de la Berlin, ridica semne de intrebare privind starea reala de…

- Angela Merkel a declarat, sambata, ca se simte bine, la doua zile dupa ce a fost vazuta tremurand la un eveniment public, pentru a doua oara in ultima luna. "Sunt sigura ca, la fel cum a aparut aceasta reactie, asa va si disparea", a afirmat cancelarul german in cadrul unei conferinte de presa in marja…

- Putin a spus ca interventia militara a Moscovei in razboiul civil din Siria, conflict care a dus la milioane de persoane refugiate sau stramutate, a fost un succes. Seful statului rus a argumentat ca decizia respectiva a impiedicat revenirea a mii de militanti in Rusia si a contribuit la stabilitatea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa. 'Ucraina face deja parte din familia europeana. Ucraina si-ar dori integrarea…

- Demisia duminica a sefei social-democratilor germani, ca reactie la infrangerea in alegerile europene, a aruncat guvernul Angelei Merkel intr-o noua criza care ii ameninta supravietuirea, comenteaza AFP.Presupusa succesoare a Angelei Merkel si presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU),…

- Sondajul realizat de firma de sondare Civey a stabilit ca 59,1% dintre germani au raspuns "mai degraba nu" sau "in niciun caz" la intrebarea daca sunt de acord ca Manfred Weber, cetatean german, sa ocupe principalul post de conducere de la Bruxelles. Sprijinul pentru Weber a fost divizat in functie…

- SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data…