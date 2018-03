Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar…

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters, scrie Mediafax.Legislatia…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- Emmanuel Macron a petrecut joi cateva ore in cadrul Armatei terestre, in Marne, o ocazie de a lua pulsul legii sale cu privire la programarea militara (LPM), in cadrul unui corp militar aflat sub tensiune dupa atentatele din 2015, relateaza Reuters.In cursul acestei deplasari militare, in…

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Gardienii Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, au anuntat duminica infrangerea revoltei populare, despre care afirma ca a fost orchestrata de forte externe, enumerand printre acestea din urma Israelul si SUA, informeaza Reuters.'Poporul revolutionar iranian, impreuna cu zecile…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron privind elaborarea unei legi impotriva asa-numitelor 'fake news' (stiri false) a fost intampinat cu reactii critice din partea unor politicieni si internauti, care vad in masurile propuse o incercare de ingradire a libertatii de exprimare, se arata intr-un…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Masura se desfasoara pe fondul furiei raspandite in Tunisia, iar anumite grupuri de dreapta condamna masurile, numindu-le "rasiste si discriminatorii". Ministerul Transporturilor a declarat ca masura va ramane in vigoare pana cand Emirates va putea "sa opereze in conformitate cu legislația…