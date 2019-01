Majoritatea documentelor oficiale referitoare la evenimentele care au avut loc la protestul din 10 august din Piata Victoriei, declasificate

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piata Victoriei au fost declasificate, potrivit unor surse oficiale. Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZAMinistrul Afacerilor Interne,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca protocolul incheiat intre Directia de Informatii si Protectie Interna (DIPI) si Parchetul General a fost denuntat, nefiind unul pe care institutia pe care o conduce sa-l sustina in continuare. "O sa solicit Directiei Generale de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul-ui UE -SUA, una dintre temele de discutie vizand securitatea cibernetica, anunta MAI.

- Ministrul Afacerilor Interne a catalogat, miercuri, drept speculații și scenarii mediatice informațiile potrivit carora ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar urma sa fie inlocuit de PSD pentru ca nu a vrut sa dea ordonanța pe amnistie și grațiere, iar interimatul sa fie asigurat de Carmen Dan.Victorie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de avansare in grad a colonelului Catalin Paraschiv. Supranumit și „fantoma in alb”, Paraschiv a fost audiat de doua ori la Parchetul General in dosarul violențelor din 10 august dupa ce a fost filmat la protestul…

- Ministrul Afacerilor Interne a transmis președintelui Romaniei propunerea de acordare a gradului de general de brigada cu o stea colonelului Paraschiv Dumitru Catalin-Razvan. Potrivit unui comunicat primit de Știrile Pro TV, Carmen Dan a facut aceasta propunere pentru ca „barbatul in alb”, așa cum a…

- Mihai Șora s-a aflat, duminica seara, la protestul de la Timișoara fața de ordonanța pentru modificarea legilor justiției. Filosoful ajuns la varsta de aproape 102 ani le-a spus celor aproximativ 100 de timișoreni care au ieșit in Piața Victoriei ca situația politica din țara ne pune uneori pe ginduri.…