Potrivit sondajului, 90% dintre chinezi isi iau de obicei telefonul cu ei atunci cand merg sa faca dus.



In plus pe langa faptul ca asculta muzica, vizioneaza videoclipuri si asculta carti in format audio sau cursuri, 18,14% dintre cei intervievati au declarat ca isi iau telefonul mobil cu ei pentru ca nu vor ca altii sa se uite in el, in timp ce 9,15% spun ca trebuie sa-si continue munca in timp ce fac dus.



Potrivit sondajului, aproape 40% dintre chinezi fac dus dupa ora 22:00. Majoritatea chinezilor fac dus la ore tarzii deoarece dispozitivele inteligente le ocupa mult timp.…