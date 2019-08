Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a anulat, la inceputul lunii iunie, Hotararea CLM Constanta nr. 235 28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de pe raza municipiului Constanta. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Potrivit…

- Majoritatea britanicilor cred ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana "prin orice mijloace", chiar daca asta implica suspendarea parlamentului, indica un sondaj de opinie dat publicitatii luni si efectuat la comanda Daily Telegraph, relateaza Reuters. Boris…

- Cursurile noului an scolar 2019 2020 vor incepe in data de 9 septembrie, asa cum era prevazut, a decis, saptamana trecuta, ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. Premierul Viorica Dancila ii ceruse, la sfarsitul lunii iulie, ministrului Educatiei de atunci, Ecaterina Andronescu, sa analizeze…

- FC Farul Constanta a inceput foarte bine editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, obtinand patru puncte in primele doua partide, contra unor echipe puternice, Rapid Bucuresti cu care a remizat in deplasare, 0 0 si Dunarea Calarasi retrogradata din Liga 1 , pe care a invins o cu 1 0 la Constanta. Cu un lot de…

- La bordul unui autobuz, grupul a traversat podul care separa orasele Detroit, din SUA, si Windsor, din Canada, pentru a face aprovizionarea cu insulina, in conditiile in care o doza a acestui hormon esential in tratamentul diabetului costa de zece ori mai mult in Statele Unite. 'Cum se face…

- "Am acceptat oferta Universitatii Harvard de a activa un an ca Visiting Research Fellow la John F. Kennedy School of Government, facultatea de politici publice din cadrul Harvard.Visiting Fellow este o pozitie acordata de aceasta facultate unui numar restrans de fosti inalti demnitari care doresc…

- Visul de a fi mama a costat-o viața pe Sara, o femeie din Colorado, Statele Unite ale Americii. Aceasta a nascut saptamana trecuta doi copii, insa la scurt timp a intrat in operație. Nu s-a mai trezit niciodata.

- Statele Unite au cerut sâmbata Chinei sa "opreasca erodarea suveranitații altor țari" și au anunțat investiții majore în urmatorii cinci ani pentru a-și menține supremația militara în regiune, relateaza AFP."China poate și trebuie sa aiba relații de cooperare cu…