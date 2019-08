Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea britanicilor cred ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana "prin orice mijloace", chiar daca asta implica suspendarea parlamentului, indica un sondaj de opinie dat publicitatii luni si efectuat la comanda Daily Telegraph, relateaza Reuters. Boris…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- Premierul britanic, Boris Johnson, se va confrunta miercuri cu cea mai mare provocare in criza Brexit, efectuand o vizita in Irlanda de Nord intr-un turneu la nivel național pentru a-și expune planul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana cu sau fara acord, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…