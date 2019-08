Majoritatea britanicilor sunt pentru un Brexit ''prin orice mijloace'' (sondaj)

Stiri pe aceeasi tema

- Vor exista oportunitați in luna septembrie pentru parlamentarii care vor sa opreasca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat duminica parlamentarul din opoziție Jon Ashworth, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Publicațiile britanice au relatat…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Marea Britanie isi intensifica puternic pregatirile pentru un Brexit fara acord si va fi gata sa iasa din Uniunea Europeana cu sau fara acord, pe 31 octombrie, a declarat luni ministrul de Externe Dominic Raab, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a anuntat ca isi va da demisia in cazul in care conservatorul Boris Johnson va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit Euronews, anunta Mediafax. „Intentionez sa demisionez dupa audierea de miercuri a premierului (noul prim-ministru va fi desemnat…

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…