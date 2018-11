Stiri pe aceeasi tema

- Un nou referendum privind Brexit-ul ar da castig de cauza taberei ramanerii in Uniunea Europeana cu 54% din voturi, potrivit unui sondaj prezentat luni de postul de televiziune Channel 4, relateaza AFP. Sondajul a fost efectuat online de societatea Survation pe un esantion de 20.000 de persoane, in…

- Daca Marea Britanie ar organiza astazi un alt referendum privind apartenenta tarii la Uniunea Europeana, este posibil ca succesul euroscepticilor sa nu se repete, potrivit unui sondaj dat publicitatii miercuri, scrie agerpres.ro.

- Daca Marea Britanie ar organiza astazi un alt referendum privind apartenenta tarii la Uniunea Europeana, este posibil ca succesul euroscepticilor sa nu se repete, potrivit unui sondaj dat publicitatii miercuri, relateaza dpa. Fiecare a doua persoana din Marea Britanie - 51% - ar vota acum…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii ar vota in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in cazul organizarii unui nou referendum, arata rezultatele mai multor sondaje, relateaza agentia Reuters.

- Un sondaj realizat in perioada iunie-iulie, publicat miercuri, releva ca 59% din votanții britanici ar vota pentru ramanerea țarii lor in Uniunea Europeana daca s-ar organiza un nou referendum privind Brexit, in timp ce 49% ar vota pentru ieșire ,conform postul de televiziune RTE, citat de Mediafax.

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei, indica un studiu sociologic realizat de institutul Deltapoll pentru asociatia proeuropeana 'Best for…

- Votul in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi "teoretic" anulat, desi foarte probabil va fi aplicat, nu neaparat printr-un acord care sa contina termeni clari, afirma Pierre Moscovici, comisarul UE pentru Afaceri Economice si Financiare.