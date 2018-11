Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii ar vota in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana in cazul organizarii unui nou referendum, arata rezultatele mai multor sondaje, relateaza agentia Reuters.Potrivit sondajelor, 52% dintre cetatenii britanici ar vota pentru ramanerea in Uniunea Europeana,…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters.Astfel, companiile aeriene britanice…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei, indica un studiu sociologic realizat de institutul Deltapoll pentru asociatia proeuropeana 'Best for…

- Uniunea Europeana și Regatul Unit vor negocia de acum inainte “continuu” in vreme ce discuțiile despre acordul de retragere intra in ultima lor faza in vederea plecarii britanicilor din Uniune in martie 2019, a declarat marți negociatorul șef al UE, Michel Barnier. “Negocierile intra acum in faza lor…