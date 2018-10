Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Parlamentului ceh au votat joi impotriva susținerii declanșarii Articolului 7 din tratatul privind Uniunea Europeana impotriva Ungariei, dupa ce Parlamentul European a aprobat la 12 septembrie declansarea procedurii de sanctionare a Budapestei, relateaza site-ul EUObserver.com.Votul,…

- Majoritatea europenilor sprijina primirea de refugiati, chiar daca multi dezaproba felul in care Uniunea Europeana a gestionat afluxul record de migranti, al carui punct culminant s-a inregistrat in urma cu trei ani, indica un nou sondaj de opinie realizat de Pew Research Center,

- Majoritatea cetatenilor UE doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, scrie Politico potrivit News.ro . In jur de 80% dintre respondentii unei consultari publice lansate de Comisia Europeana luna trecuta au declarat ca ar sustine renuntarea la ora de vara. Comisia a lansat consultarea…

- Majoritatea cetatenilor UE doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane. Comisia Europeana a lansat consultarea ca parte a analizei sale asupra directivei UE privind ora de vara. Nu au fost oferite detalii, insa Comisia a precizat ca au participat 4,6 milioane de cetateni UE.

- Majoritatea cetatenilor Uniunii Europene doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, scrie Politico.Citește și: Gabriela Firea a EXPLODAT și merge la CEX-ul PSD sa scoata armele pe masa: Sunt lucruri de spus și le voi spune! In jur de 80% dintre respondentii unei consultari…

- Sondajul arata, de asemenea, ca 74% sunt nemultumiti si de prestatia prim-ministrului Theresa May. Intrebati cum va fi acordul post-Brexit cu Uniunea Europeana, 65% dintre respondenti considera ca va fi unul „nereusit". In ceea ce priveste impactul Brexitului, 42% dintre britanici sunt…

- Peste trei sferturi dintre cetatenii britanici, 78%, nu sunt multumiti de felul in care guvernul britanic gestioneaza Brexitul, iar 50% doresc un nou referendum in care ar putea vota ramanerea in Uniunea Europeana, conform unui sondaj Sky News, transmite News.ro . Sondajul arata, de asemenea, ca 74%…