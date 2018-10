Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre dintre angajatii romani (84%) prefera sa manance pranzul pe tastatura computerului, iar aproape o treime dintre acestia (32%) opteaza pentru sandvisuri, salate sau paste, arata rezultatele unui studiu realizat la nivel european, dat publicitatii luni. Conform cercetarii,…

- Romanii sunt așteptați, sambata și duminica, sa voteze la referendumul pentru redefiniriea familiei ca fiind casatoria "intre un barbat și o femeie", și nu intre "soț"”, așa cum scrie, in prezent, in Legea fundamentala. De la caderea comunismului, in Romania au fost organizate șase referendumuri,…

- Majoritatea adultilor din Romania isi formeaza opiniile cu privire la investitii si produse financiare bazandu-se aproape exclusiv pe sfaturile si parerile altor persoane din familie sau din anturaj, recomandarile specialistilor sau informarea pe cont...

- Cu 55% din populație supra-ponderala, Romania se situeaza sub media europeana, dar ”recuperam” rapid. Incidenta obezitații crește mai rapid la noi decat in zona Europei de Est, fiind cu 14% mai mare decat in 1990, potrivit studiului Nielsen. Money.ro a lansat o serie de articole despre evitarea și tratarea…

- Marți, 11 septembrie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc o intalnire cu tema: ”Informare acasa! Siguranța in lume”, fiind prezenta și Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, dar și mai mulți primari argeșeni. Scopul campaniei a fost de a realiza o informare cat mai corecta și…

- O adolescenta de 18 ani s-a vazut nevoita sa manance mancare de pisici fiindca nu exista altceva de mancare in casa. Tanara a povestit ca nu avea bani deloc pentru mancare și nici nu a gasit...

- In Romania se vand anual circa 450.000 de biciclete la un pret mediu de 200 de euro bucata, ceea ce inseamna ca local consumatorii cheltuie anual 90 mil. euro pe vehicule pe doua roti, arata estimarile ZF pe baza informatiilor publicate... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Romanii sunt un popor iubitor de carne, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic, iar asta nu este ceva rau, contrar miturilor care se vehiculeaza. Bineințeles, daca nu exageram cu cantitatea! „Am ajuns intr-o situație absurda, in care le recomandam oamenilor sa manance de cinci ori pe zi, in condițiile…