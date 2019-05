Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in aprilie, fata de luna anterioara, cu 11,6 puncte, pana la 46,6 puncte, dar analistii estimeaza ca euro ar putea urca aproape de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni, arata datele publicate,…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in aprilie, insa economiștii anticipeaza o depreciere semnificativa a monedei naționale. Astfel, potrivit datelor publicate, marțil de CFA România, euro ar putea urca aproape…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut in martie, fata de luna anterioara, cu 0,5 puncte pana la valoarea de 34,9 puncte, insa fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 12,7 puncte. Potrivit unui comunicat al asociaţiei profesioniştilor în…

- Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs de 4,7584 lei/euro, scrie news.ro. Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca). In martie, indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna…

- CURS VALUTAR BNR.Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in februarie, fata de luna anterioara, cu 10,6 puncte, pana la 34,4 puncte, dar euro ar putea depasi pragul de 4,84 lei in urmatoarele 12 luni, arata datele…

- Analistii financiari estimeaza o depreciere a monedei nationale in raport cu euro in urmatoarele 12 luni, pana la 4,8462 lei/euro, potrivit unui sondaj CFA Romania. "În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanţi anticipează o depreciere a…

