- In fata simpatizantilor sai, Donald Trump, ales pe 8 noiembrie 2016, spre surprinderea generala, in fata democratei Hillary Clinton, evoca cu regularitate cei sase ani care ii raman la putere, convins de victoria sa in 2020. Numele adversarului sau democrat in scrutinul de pe 3 noiembrie 2020 este…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- Formatiunile de centru-drepta ar urma sa constituie prima forta politica in Parlamentul European (PE) in alegerile europene de la 23-26 mai, dar se constata și o ascensiune a nationalistilor eurosceptici, releva un sondaj publicat vineri.

- Fostul strateg al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, a estimat marti ca in prezent lumea trece printr-un ''momentum populist'' si ca formatiunile nationaliste si anti-sistem ar avea sanse sa obtina majoritatea in viitorul Parlament European, predictie contrazisa insa de sondaje, relateaza…