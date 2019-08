Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri ca nu va fi santajata si a avertizat ca va lua masuri de retorsiune, dupa ce presedintele american Donald Trump s-a angajat sa impuna noi tarife, de 10%, pentru importuri de bunuri chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, din luna septembrie, escaladand puternic…

- Potrivit sondajului efectuat de Pew Research Center, 61% dintre respondenti considera ca presa ignora in mod voluntar cazuri importante, in timp ce 69% considera ca guvernul federal ascunde in mod intentionat informatii importante publicului.Aproape doua treimi dintre respondenti afirma…

- ”Situatia este foarte ingrijoratoare si vedem ca riscurile unei confruntari directe au crescut atat de mult in ultima vreme incat este tot mai dificil sa se prevada evolutia viitoare a evenimentelor”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov.”Washingtonul a facut…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…

- Majoritatea americanilor considera ca presedintele american Donald Trump va castiga un al doilea mandat in 2020, conform unui sondaj CNN coordonat de SSRS, potrivit news.ro.Noul sondaj arata ca 54% dintre americani considera ca Trump va castiga alegerile din 2020, iar 41% cred ca el va pierde.…

- Filipine si Egipt sunt cele mai rezistente economii emergente la un posibil razboi comercial, in timp ce Mexicul este cea mai vulnerabila din cauza exporturilor sale mari spre SUA, arata o analiza realizata de Bloomberg. Printre economiile vulnerabile se regăseşte şi România (locul…

- Varsovia si Washingtonul se apropie de ajungerea la un acord privind intensificarea prezentei militare americane in Polonia, iar anuntul ar putea fi facut cand presedintele polonez Andrzej Duda se va intalni luna vitoare cu omologul sau din SUA, Donald Trump, afirma surse citate de Financial Times…

- Grupul Bilderberg, care mobilizeaza in fiecare an in deplina discretie personalitati politice si economice europene si nord-americane, se va reuni incepand de joi in orasul elvetian Montreux pentru a discuta in special despre situatia din Europa si despre schimbarile climatice, relateaza AFP, potrivit…