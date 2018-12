Stiri pe aceeasi tema

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca blocarea partiala a Guvernului federal va continua pâna se va gasi o solutie privind finantarea constructiei zidului de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Donald Trump a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura atat timp cat nu obtine satisfactie in privinta finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza Reuters.

- Dupa saptamani de discuții intre președintele Donald Trump și liderii Congresului, activitatea anumitor sectoare ale guvernului Statelor Unite s-a oprit la sfarșitul acestei saptamani, dupa ce negociatorii au nu au putut ajunge la un acord pentru a menține finanțarea integrala a guvernului, informeaza…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta sambata, dupa blocarea partiala a activitatii Guvernului american, ca serviciile pentru pasapoarte si vize „vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor“.

- Majoritatea americanilor s-a saturat de declarațiile "politically correct" care limiteaza libertatea de exprimare, arata un sondaj publicat marți și care reflecta atitudinea promovata de Donald Trump, scrie AFP.

- Majoritatea italienilor il considera pe vicepremierul Matteo Salvini, liderul formatiunii antiimigratie Liga, ca fiind adevaratul sef al guvernului, si doar unul din sase ii recunosc acest rol premierului Giuseppe Conte, releva un sondaj citat vineri de Reuters, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granița Statelor Unite cu Mexic, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza site-ul publicației New York Times și agenția Reuters.