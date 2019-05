Majoretele de la Colegiul Mircea Scarlat din Alexandria, campioane naționale La ce va gandiți cand auziți cuvantul ”majorete”? Toți ne imaginam o lume frumos colorata, plina de stralucire și, de ce nu, puțin frivola. In spatele unei echipe de majorete sunt, insa, zeci de ore de munca și ambiția de a deveni cel mai bun. Este și cazul majoretelor de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai s-a dovedit a fi una buna pentru micuțele gimnaste de la SCM Bacau pregatite de antrenorii Corneliu Agop, Vasilica Agop, Razvan Dumitru și Mirela Paun. Astfel, in perioada 3-5 mai, echipa de junioare 3 nivel 1 a SCM Bacau a participat la Cupa „Andreea Raducan” care s-a desfașurat la Barlad.…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține, in aceasta saptamana, doua jocuri in faza play-off a Diviziei A1, in compania ultimelor doua campioane naționale, reprezentante ale Romaniei in Champions League: CSM Volei Alba Blaj și CSM București. CSM Lugoj va juca cu CSM Volei Alba Blaj luni,…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis, marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, privind inființarea Catalogului școlar on-line, pe motiv ca nu prevede sursele de finanțare și nu protejeaza datele cu caracter personal.Președintele…

- S-au deschis inscrierile pentru competitia nationala care recunoaste, in fiecare an, zece persoane remarcabile din tara noastra. Organizatorul competitiei TOYP, Federatia Junior Chamber International (JCI) Romania, va invita sa contribuiti la...

- Campania electorala pentru europarlamentare inca nu a inceput, dar partidele in impanzit Romania cu bannere și corturi cu insemne electorale și lozinci. Majoritatea mesajelor denota o abordare a problemelor naționale, nu una care sa fie integrata in discursul privind problemele europene.Citește…

- La Craiova s-a deschis astazi Forumul Industriei Auto 2019. Reuniunea prezidata de premierul Viorica Dancila va aborda teme precum mobilitatea durabila, conducerea automata si conectata, electromobilitatea, implementarea recomandarilor GEAR 2030.

- Elevii de clasa a VII-a au sustinut pentru prima data simularea la matematica la Evaluarea Nationala 2019 si au primit trei subiecte, dintre care unul de geometrie., potrivit hotnews. Profesoara de matematica Roxana Goga de la Colegiul National “Sf. Sava” ...

- Ninge abundent in zona de munte a judetului Suceava. Stratul de zapada este destul de consistent. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca la orele diminetii nu s-au inregistrat evenimente cauzate de starea vremii.