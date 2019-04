Majorări salariale pentru anumiţi angajaţi plătiţi din fonduri publice, promulgate de Klaus Iohannis Ordonanta prevede modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017, in sensul introducerii unor reglementari referitoare la introducerea acordarii, incepand cu luna mai 2018, a indemnizatiei de hrana pentru personalul din universitatile de stat, dar si scoaterea garzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unitatile sanitare. Textul mai prevede introducerea posibilitatii pentru unitatile sanitare de monospecialitate si serviciile de ambulanta judetene de ambulanta si Serviciul de ambulanta al municipiului Bucuresti - Ilfov de a beneficia de majorarea procentului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

