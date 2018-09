Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, promisa de ministrul Muncii ca parte din planul Guvernului pe urmatorii trei ani, poate aduce bucurie in casele multor romani. Acum! Pe termen lung, insa, lucrurile nu vor mai sta asa, considera economistii, avertizand asupra efectelor negative…

- Ministrul Municii a confirmat zilele acestea ca salariul minim va fi majorat de la 1.900 de lei brut, la 2.050 lei brut, de la 1 ianuarie 2018. Majorarea salariului minim va duce și la modificarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Angajatorii romani au platit in medie peste 4.000 de lei pe luna, in 2017, pentru cheltuielile fiecarui salariat. Datele Institutului Naţional de Statistică arată că anul trecut am avut cea mai mare creştere, din ultimii 10 ani, a costurilor cu forţa de muncă. …

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu face un anunț important pentru toți salariații. ”Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca in Guvern se pregatește o Ordonanța de Urgența prin care salariul minim va crește la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019.”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele,…

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost lansat joi seara in dezbatere publica și acesta este prevazut sa de aplice incepand cu data de 1 septembrie 2021 – moment la care actuala lege a pensiilor publice ar urma sa fie abrogata. Pentru a se aplica, inițiativa legislativa trebuie aprobata…

- Numarul jurnaliștilor angajați in redacțiile ziarelor din SUA a scazut cu 45% din 2008, iar tendința nu pare sa incetineasca, arata un studiu publicat luni de institutul independent Pew Research Center. Analiza, care are la baza statistici publicate de Ministerul Muncii al SUA, arata numarul de angajați…