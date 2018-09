Stiri pe aceeasi tema

- Beluga si narvalul sunt cele mai recente specii despre care oamenii de stiinta au descoperit ca manifesta fenomenul de menopauza, relateaza luni Press Association. Cinci specii in total isi inceteaza functia de reproducere si continua sa traiasca dupa aceasta, se arata in concluziile unui…

- Orele suplimentare pe care le fac angajatii din domeniul Sanatatii ar putea fi luate in considerare la calcularea pensiilor, daca demersul sindicalistilor din Sanatate va fi aprobat de Guvern si Parlament. Acestia solicita luarea in considerare, la stagiul de cotizare, intregul timp de lucru al salariatilor,…

- Campania de donare de sange este parte a proiectului „Implica-te și Schimba Destine” al celor de la Centrul de Asistența Sociala și Cercetare a Interacțiunii Copil-Parinte prin Academia Mamicilor din Timișoara. Organizatorii ii invita pe toți timișorenii sa doneze sange joi, 16 august, pentru…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” a facut publice rezultatele unei a doua evaluari a impactului aplicarii legii salarizarii, iar acestea arata ca 50% dintre salariații din sanatate s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de venitul net total rezultate dupa aplicarea legii.Programul…

- Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de raioane ar putea beneficia de plati de stimulare, in marime de pana la 50 la suta din salariul lunar. Initiativa in acest sens care apartine unui grup de deputati ai PDM a trecut de prima lectura in sedinta de vineri, 20 iulie, a Parlamentului,…

- Un studiu de tip Omnibus lansat recent de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS precizeaza ca peste 70% dintre români cred ca tara merge pe direcția gresita. Astfel, conform datelor acestui studiu, 72% dintre respondenti considera ca România…

- Centrul de Cercetare si Documentare "Stefan cel Mare" al Manastirii Putna marcheaza Centenarul Marii Uniri prin organizarea unei editii speciale, a XXI-a, a Simpozionului international de istorie "Colocviile Putnei". La aceasta editie a Colocviilor Putnei, ce se va desfasura in perioada 11-15 iulie,…

- Sociologul Marius Pieleanu a intervenit, marți seara, in direct la "Punctul de intalnire" pentru a dezvalui ultimele detalii referitoare la starea sa de sanatate, dupa operația pe care a suferit-o in urma cu cateva zile, la Centrul de Chirurgie Urologica Fundeni.